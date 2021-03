AUTODEMOLIZIONE DI BELLA tutti i servizi per la Demolizioni ricambi Acquisto auto sinistrate Milano

Si occupa del ritiro di qualsiasi veicolo e rottame in genere da oltre cinquant’anni. Siamo rimasti sul mercato grazie alla nostra capacità di offrire i prezzi migliori per voi; siamo inoltre una azienda reale in grado di offrirvi il servizio migliore possibile perchè conosciamo le reali esigenze di chi deve rottamare un’auto, e siamo in grado di offrire le giuste garanzie ambientali e legali.

La ditta effettua demolizione di auto, autoarticolati, autocarri, rimorchi e pullman. Il personale della ditta, altamente specializzato, vi seguirà in tutte le procedure che comportano la demolizione della vostra auto, dal ritiro a domicilio al disbrigo delle pratiche.

Ritiro veicoli a domicilio

Se dovete rottamare un’autovettura o un veicolo speciale ma non potete consegnare il veicolo presso la sede il nostro personale si occuperà di offrendo un efficiente servizio di ritiro di veicoli a domicilio

Disbrigo pratiche di radiazione

In caso di disbrigo pratiche di radiazione in provincia di Milano e relative certificazioni, potete rivolgervi alla nostra ditta che dispone di professionisti in grado di gestire tutte le documentazioni a riguardo.

Acquisto auto sinistrate

Il personale specializzato della ditta valuterà lo stato della vostra vettura sinistrata, garantendo la massima valutazione del mezzo, con passaggio immediato della proprietà dal proprietario alla ditta e pagamento veloce.AUTODEMOLIZIONE DI BELLA

Vendita ricambi usati

L’azienda dispone di un vasto magazzino con un’ampia gamma di pezzi di ricambio usati, attentamente controllati dal personale tecnico. Potrete acquistare motori usati, cambi usati, radiatori usati, sedili usati, porte e portelloni usati, e molto altro. AUTODEMOLIZIONE DI BELLA

Smaltimento e recupero dei materiali

Lo smaltimento e recupero dei materiali dai veicoli ritirati avviene mediante operazione ecologicamente approvate in piena sicurezza per l’ambiente ed il personale addetto.