albano-a-domenica-in-senza-freni:-romina,-loredana-vi-prego…

Albano Carrisi nella giornata di ieri, domenica 28 febbraio 2021, è stato ospite a Domenica In nel salotto di Mara Venier. Nel corso dell’intervista, il cantante di Cellino San Marco ha parlato della sua vita privata, ma anche della sua carriera e dei suoi più grandi successi. Inevitabilmente, Albano ha anche parlato dell’ex moglie e della sua attuale compagna. Sembra che ad un certo punto però, l’artista abbia lanciato un appello proprio alla sua ex moglie ed a Loredana Lecciso.

Albano Carrisi a Domenica In ripercorre la sua vita

L’artista di Cellino San Marco, si è aperto a 360°nel salotto della sua grande amica Mara Venier. Il cantante ha così parlato della sua vita privata, dei suoi affetti più cari e della sua carriera ricca di grandi successi. Albano ha raccontato quanto grande sia stato l’amore per i suoi genitori, che non gli hanno mai fatto mancare l’affetto. “So di avergli procurato un dolore quando sono andato via da Cellino San Marco per inseguire il mio sogno”. Questo quanto dichiarato da Albano, che come ben sappiamo, quando era solo un ragazzino, ha lasciato la campagna pugliese e si è trasferito a Milano in cerca di fortuna. Il suo sogno pare fosse quello di diventare un cantante ed effettivamente è riuscito a realizzarlo. Oggi è uno degli artisti più importanti del nostro paese, la cui fama è riconosciuta a livello internazionale.

Il cantante si racconta e parla delle sue umili origini

Nel corso dell’intervista, l’artista ha raccontato di aver abitato da bambino in una casa con solo due stanze, un cortile e tanti animali. Pare che il bagno fosse addirittura fuori. “A quei tempi, io e mio fratello ci siamo ammalati di tifo. Ricordo che nostro padre per comprare le medicine dovette vendere in anticipo il vitello“. Insomma, un’infanzia vissuta nella povertà per Albano, al quale però non è mai mancato l’affetto e l’amore della sua famiglia, soprattutto di mamma Jolanda. Poi la svolta, il grande successo e il matrimonio con Romina Power nel 1970. La coppia più famosa d’Italia ha messo al mondo quattro figli ovvero Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Poi una tragedia ha sconvolto la vita dell’intera famiglia, ovvero la scomparsa di Ylenia nel 1994.

L’appello di Albano alle due donne della sua vita

La separazione tra Albano e Romina è avvenuta nel 1999 dopo circa 29 anni di matrimonio. Poi intorno alla fine degli anni 90, l’artista ha conosciuto Loredana dalla quale ha avuto altri due figli ovvero Jasmine e Bido. Il rapporto tra Romina e Loredana? Lo stesso Albano ha dichiarato che gli inizi sono stati tragici e che le due donne si sono fatte la guerra. Poi l’appello del cantante. “Oggi sogno che Romina e Loredana si siedano e pranzino insieme. Se siete in ascolto, perchè non ci uniamo? La vita può essere breve. Vi amo”.

