TG BYOBLU24 | 1 Marzo 2021 | EDIZIONE 19.00

Un’audizione voluta dal Presidente della Commissione vigilanza sul pluralismo dell’informazione (Regione Lazio) Davide Barillari, sul tema della censura social che ha visto la partecipazione di alcuni protagonisti del panorama dell’informazione indipendente, vittime, nell’ultimo periodo, di atti censori ad opera dei social. Anche Byoblu ha partecipato.

Il Tar del Lazio ha ritenuto infondato e immotivato l’obbligo di far indossare la mascherina al banco se è garantita la distanza di almeno un metro anche nelle scuole superiori. È stata così confermata la decisione già in precedenza presa per i bambini dai 6 agli 11 anni.

Da Bruxelles non arrivano notizie incoraggianti per il futuro dell’Europa e la gestione dell’emergenza virus. Sembra sempre più in voga la proposta del passaporto vaccinale europeo per poter viaggiare e per contrastare future pandemie, che, secondo le autorità europee, sono ormai certe.

Donald Trump, dal palco della Conferenza dei Conservatori ad Orlando, Florida, rilancia la sua leadership per il Partito Repubblicano e avverte “Potrei ricandidarmi nel 2024”.

Claudio Messora