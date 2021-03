temptation-island-2021:-zenga-e-rosalinda-nel-cast?

La prossima edizione di Temptation Island si svolgerà nel bellissimo resort Is Morus Relais e potrebbe vedere la conduzione di Filippo Biscaglia; tra le coppie che potrebbero prendervi parte si vocifera di un ritorno di Andrea Zenga con la sua nuova fiamma Rosalinda Cannavò. Tra i possibili concorrenti anche altri nomi del Grande Fratello Vip.

Temptation Island è uno dei reality più seguiti degli ultimi anni, come dimostra anche il seguito che i suoi concorrenti hanno, anche a distanza di molte edizioni.

Condotto da Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e Filippo Biscaglia, ci sono state due versioni dello stesso format: con coppie non famose e coppie miste, formate da VIP e NIP; 21 giorni per testare la solidità di una coppia, dividendo le coppie in due villaggi, esposti ad una serie di tentazioni carnali.

Tra i possibili concorrenti, secondo voci di corridoio, ci potrebbero essere anche molti volti appena usciti dal Grande Fratello Vip, di chi stiamo parlando?

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto in un nuovo reality?

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga per molti non sono una coppia che durerà molto, soprattutto a seguito dei numerosi dubbi mostrati da Rosalinda circa i suoi legami amorosi. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni sul reality show delle coppie, i due potrebbero prendervi parte.

I ritorni sono molto graditi in questo tipo di programmi televisivi, di fatto oltre al papabile ritorno di Zenga come concorrente in un’edizione mista, negli anni altri nomi sono tornati, come ad esempio Francesco Chiofalo che da concorrente in coppia con Selvaggia Roma, tornò come tentatore anni dopo.

Sempre dal reality di Alfonso Signorini, potrebbe esserci Massimiliano Morra e Dalila Mucedero, designer napoletana di soli ventitré anni; Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, concorrenti de “La Pupa e il secchione” sono stati inseriti nel toto coppie, per quanto riguarda le coppie dei famosi.

Per adesso sono solo ipotesi, considerando che prima di Temptation Island, dovrà iniziare e terminare L’isola dei famosi con Ilary Blasi.