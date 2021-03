smog,-livelli-pm10-ancora-al-doppio-del-livello-di-guardia.

” href=”https://www.gazzettadimilano.it/wp-content/uploads/2020/06/08cd94ad5209f02c206918fdcc694f60.jpg”> Auto entrano nelle vie del centro dal varco di Area C in corso di Porta Romana, 7 gennaio 2020. Restano ancora attive a Milano le misure anti inquinamento adottate in seguito all’aumento dei livelli di Pm10.

Nonostante la tregua concessa dallo smog nella giornata di domenica, non sussistono ancora le condizioni per revocare i divieti temporanei di primo livello scattati venerdì scorso: anche oggi, dunque, in città e in provincia confermato lo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti, motori Euro 4 diesel compresi. Ansa/Matteo Corner