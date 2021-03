roma-milan-1-2:-highlights,-voti-e-tabellino

Roma-Milan è finita con una vittoria per i rossoneri di Pioli che sono tornati alla vittoria dopo l’amaro del derby

Esultanza di squadra (@GettyImages)

L’arcobaleno dopo la tempesta per Stefano Pioli ed i suoi che possono tornare a sorridere dopo il derby brutalmente perso contro l’Inter. Nonostante la stentata qualificazione in Europa League, la squadra si è portata dietro qualche strascico che ha denotato una scarsa concentrazione negli 11 in campo, ma che, a fine partita, sono riusciti a portare a casa i 3 punti necessari a non lasciar scappare i cugini di Milano.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Inter, colpo low cost in entrata: “Noi vorremmo tenerlo”



Buona prestazione per la Roma, ma non la migliore. Nonostante la forza tattica del tuttofare Jordan Veretout, il compagno di squadra Borja Mayoral è rimasto in penombra per troppo tempo ed i giallorossi non sono riusciti a far di meglio. Entrambe le squadre vanno negli spogliatoi consapevoli del turno infrasettimanale che le terrà impegnate, mercoledì 3, rispettivamente contro Fiorentina ed Udinese.

Roma-Milan: voti, highlights e tabellino del match di domenica sera

Fikayo Tomori, Jordan Veretout e Sandro Tonali (@GettyImages)

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-MILAN

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Mancini 5.5, Cristante 5, Fazio 5 (61′ Bruno Peres 5.5); Karsdorp 6, Villar 5 (70′ El Shaarawy 6), Veretout 7.5 (78′ Diawara 6), Spinazzola 6.5; Lo. Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 5.5; B. Mayoral 4.5 (78′ Pedro 6).

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6, Kjaer 6.5, Tomori 6.5, T. Hernandez 6; Tonali 6 (83′ Meité sv), Kessiè 7; Saelemaekers 7 (83′ Castillejo sv), Calhanoglu 6 (46′ Brahim Diaz 6.5), Rebic 7.5 (66′ Krunic 6); Ibrahimovic 6 (56′ Leao 6).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Milan, si studia il colpo dal Portogallo per il centrocampo

MARCATORI: 43′ rig. Kessié (M), 50′ Veretout (R), 58′ Rebic (M);

AMMONITI: 41′ Fazio (R), 46′ Saelemaekers (M), 80′ Mkhitaryan (R), 85′ Calabria (M), 89′ Pellegrini Lo. (R) 90’+5′ Castillejo (M).