Roberto Parli, ex di Adriana Volpe, rompe il silenzio: ecco chi è e cosa fa

Roberto Parli, imprenditore di successo ed ex marito di Adriana volpe, rompe il silenzio e si racconta: ecco chi è e cosa fa oggi

Roberto Parli

Roberto Parli è un noto imprenditore, celebre anche per essere stato il marito di Adriana Volpe. I due convolarono a nozze nel 2008 e per anni hanno vissuto un’intensa e meravigliosa storia d’amore.

Purtroppo oggi non si può dire lo stesso, considerando che da poco i due hanno annunciato il loro divorzio. Ma andiamo per ordine. Roberto Parli non è un personaggio dello spettacolo, e per questo le informazioni che abbiamo su di lui tendono a scarseggiare.

Sappiamo che è cresciuto a Lugano, in Svizzera e che è un imprenditore molto affermato nel suo ambito, un ottimo papà ed un fedele marito.

La rottura con Adriana Volpe

Adriana Volpe e Roberto Parli

In questo giorni è stata resa nota la notizia: dopo un lungo silenzio , Roberto Parli rompe gli indugi e confessa alcuni dettagli relativi alla rottura con Adriana Volpe. Un addio arrivato dopo tanti anni d’amore e la nascita di una figlia, Gisele.

L’addio è giunto a seguito dell’uscita della conduttrice dal reality più spiato d’Italia, Grande Fratello Vip. Adriana Volpe aveva infatti lasciato il programma dopo aver saputo che il suocero era in gravissime condizioni, e volendo raggiungere il marito aveva preso l’importante decisione di abbandonare il reality. La conduttrice raggiunse il marito per stargli vicino, ma purtroppo l’uomo morì.

“Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei ” ha spiegato Parli, a proposito di quanto la spessa Adriana aveva dichiarato in trasmissione.

“La gelosia non c’entra nulla. Abbiamo vissuto sempre in due città diverse e ci fidavamo l’uno dell’altra“, Roberto ha poi abbandonato qualche parola riguardo la figlia Gisele: “Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione simile”, ha giustamente dichiarato.

Roberto Parli oggi

Parli Roberto

“Una storia che finisce è sempre una sconfitta. Però può essere anche uno spunto per riflettere” ha affermato l’imprenditore. Infine Parli ha negato di avere una nuova storia, raccontando di essere single: “Non ho un nuovo amore. Al momento sono concentrato soltanto sul lavoro e sua mia figlia”.

Secondo alcune indiscrezioni l’ex marito di Adriana volpe oggi vivrebbe a Montecarlo, proprio per la sua attività lavorativa, poiché è il titolare dell’agenzia “RP & Blackmond“. Gestisce quindi un’attività di tipo immobiliare che si occupa, appunto, di affitti e vendite di immobili in Costa Azzurra.

Roberto porta avanti diverse passioni quale il calcio, infatti è un grandissimo tifoso della Juventus. Passione che condivide con la sua bambina portandola spesso allo stadio. Adora il tennis e ama il mare come si intravede dal suo profilo Instagram.