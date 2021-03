Home » Tv » Paolo Bonolis » Paolo Bonolis e Luca Laurenti nel nuovo film di “Tom e Jerry”: data, trama e cast

C’è anche Paolo Bonolis, che torna con “Avanti un altro!” su Canale 5 dall’8 marzo, nel nuovo film “Tom & Jerry”. Il mix di animazione e live action sarà distribuito da Warner dal 18 marzo sulle piattaforme digitali. Il conduttore di “Avanti un altro!” e “Ciao Darwin” compare in un cameo. Partecipa – con la sua voce – anche Luca Laurenti.

Per omaggiare un classico cartone animato senza tempo come “Tom e Jerry”, la Warner ha deciso di portare in esclusiva digitale dal 18 marzo, su tutte le piattaforme digitali, l’ultima avventura del gatto e del topo amici-nemici più famosi di sempre, firmata dal regista Tim Story.

Ma non solo. Il film “Tom & Jerry” sarà impreziosito da un cameo di Paolo Bonolis e la partecipazione vocale di Luca Laurenti.

Paolo Bonolis nel nuovo “Tom & Jerry”: la trama

Il conduttore di Avanti un altro! (che torna nel preserale di Canale 5 dall’8 marzo e che vedremo in prima serata dall’11 marzo) e di Ciao Darwin Story (il 12 marzo), ha dichiarato al Tg 5 che il cartone animato gli ha “confezionato un animo fantasioso fin da quando ero piccolino”. E ha aggiunto che, mentre nel cartone può succedere di tutto, nella vita non sempre è così.

Inoltre Bonolis ha anche spiegato qual è la ragione del successo, secondo lui, di “Tom & Jerry”. Secondo il presentatore, il fatto è che tutti nella vita “scappiamo per acchiappare qualcosa, quindi ci ritroviamo in buona parte sia in Tom che in Jerry”.

La rivalità tra il gatto e il topo più celebri dei cartoon nasce quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo“, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui.

La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma non è tutto: c’è anche uno staff che cospira contro i tre protagonisti.

Tom & Jerry dal 18 marzo: cast

Il nuovo “Tom & Jerry” è un mix di animazione classica e live action. Scritto da Kevin Costello, è basato sui personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera.

Alla fine i due arriveranno all’impensabile: lavorare insieme per salvare la situazione.

Oltre al cameo di Paolo Bonolis e alla partecipazione vocale di Luca Laurenti, tra gli interpreti del film figurano Chloë Grace Moretz (Cattivi Vicini 2, La Famiglia Addams) e Michael Peña (Cesar Chavez, American Hustle, Ant-Man).