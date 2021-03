netflix,-taylor-swift-contro-la-piattaforma:-il-grave-motivo

La celebre cantante americana Taylor Swift si è scagliata contro Netflix per una frase offensiva nei suoi confronti, presente in un episodio di Ginny & Georgia

Taylor Swift contro Netflix a causa di una battuta sessista presente in un episodio di Ginny & Georgia, dramedy che sta riscuotendo molto successo in tutto il mondo. La frase incriminata è la seguente: “Cosa te ne frega? Passi da un uomo all’altro più velocemente di Taylor Swift”. Questa cosa ha fatto adirare la star che sul proprio profilo Twitter ha ribattuto: “Ehi Ginny & Georgia, ha chiamato il 2010 e vuole indietro la sua battutaccia profondamente sessista. Perché non la smettiamo di denigrare le donne che lavorano definendo divertenti queste str*nzate?”.

La cantante ha già un conto in sospeso con Netflix dai tempi di ‘Miss Americana’, un documentario che ripercorreva la sua carriera anche nei momenti molto personali. La donna ha infatti twittato: “Netflix, dopo Miss Americana, questo vestito non ti si addice per nulla”, ed ancora, concluso: “Buon mese della storia delle donne, credo”.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021