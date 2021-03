moto-contro-capriolo-a-roddi:-ferito-centauro-27enne

Spread the love

Incidente oggi pomeriggio (domenica 28 febbraio) sulla strada che conduce alla centrale elettrica di Roddi: un motociclista, infatti, si è scontrato con uno capriolo (e non contro uno stambecco, come inizialmente indicato dalle persone intervenute in loco) presente sulla carreggiata.

Sul posto l’elisoccorso del 118 che ha prelevato il centauro, un 27enne di Cherasco, trasportandolo all’Ospedale di Verduno in codice giallo.