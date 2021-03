Home » Tv » Live: la Ruta ha tradito Goria? La macchina della verità

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta ha tradito Amedeo Goria? Ne sarebbe convinta la macchina della verità cui è stata sottoposta a Live Non è la d’Urso domenica 28 febbraio 2021. Sconvolta la figlia Guenda. Amedeo impassibile alla notizia.

Maria Teresa Ruta, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso e come annunciato si è sottoposta alla macchina della verità dell’Alabama, come l’ha ribattezzata la padrona di casa. La Ruta, durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, aveva raccontato alcuni flirt che aveva avuto anni prima: Alain Delon, il Principe Alberto di Monaco, Francesco Baccini.

Il responso della macchina della verità

Il racconto aveva scatenato l’inferno fuori dalla casa, con smentite, critiche e testimonianze. Domenica 28 febbraio 2021 Maria Teresa ha risposto a diverse domande mentre era attaccata alla macchina della verità. Tuttavia alle domande cruciali la macchina ha smentito la giornalista e conduttrice, che alla fine ha preferito glissare. Sul caso Alani Delon secondo la macchina della verità la Ruta sarebbe stata sincera ed effettivamente ci sarebbero dunque stati l’invito a cena da parte dell’attore e a bere qualcosa dopo la serata. Confermato anche il romantico ballo con il Principe Alberto di Monaco, ma non il bacio.

Sul caso Baccini per evitare ulteriori problemi, la Ruta ha dato una risposta mentoniera, sapendo di mentirebbe infatti la macchina ha decretato che Maria teresa ha detto il falso. Insomma, tra il cantautore e la conduttrice non ci sarebbe stata solo un’amicizia…

Le corna della Ruta a Goria

Ma ciò che ha lasciato esterrefatti tutti i presenti in studio, Guenda Goria compresa, è stata la smentita della macchia del’Alabama a proposito di un tradimento perpetrato dalla Ruta ai danni dell’ex marito. “Hai mai tradito tuo marito?”, chiede la d’Urso. “No”, risponde lei. Falso, sentenzia la macchina. Punta la replica della diretta interessata: “Siamo seri! Io mi sono messa con Roberto prima del divorzio, non avevamo ancora fatto le carte. Se lo avessi tradito glielo avrei detto così gliel’avrei fatta pagare! E invece no”.