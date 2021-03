Lady Gaga si trova in questi giorni a Roma per girare Gucci, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci dove la pop star americana interpreterà la parte di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci condannata a 26 anni di carcere per essere stata la mandante del suo omicidio.

Perché è arrivata a Roma per girare “Gucci”, film diretto da Ridley Scott sull’assassinio di Maurizio Gucci in cui interpreterà Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio del marito pic.twitter.com/DH9i6EN0Pb — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) February 25, 2021

La presenza di Lady Gaga nella Capitale non è certo passata inosservata, specie per il particolare periodo della stagione in cui è approdata sul suolo nazionale. La prossima settimana si svolgerà infatti la 71esima edizione del Festival di Sanremo e questa fortunata coincidenza temporale ha spinto i fan a formulare una richiesta: portare Lady Gaga a Sanremo.

Quale dunque miglior occasione se non questa per approfittare della presenza della cantante a Roma e farle fare una capatina proprio sul palco dell’Ariston?