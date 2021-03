Spread the love











IL BRAND – CARMELITA PASCALE

La stilista Carmelita Pascale, lancia la sua linea “CP”- Carmelita Pascale a Dicembre 2019. Da sempre affascinata di cultura, arte e moda geopolitica, ha deciso di creare un connubio tra due mondi apparentemente diversi, Occidente e Oriente. La sua identità stilistica va oltre l’estetica, la religione o la cultura, si basa semplicemente sul diverso modo di pensare e percepire il significato delle cose in senso metaforico; sui valori e sulle tradizioni che hanno da sempre condizionato le diverse culture e generazioni. E’ importante fare tesoro della storia per apprezzare il significato dell’autenticità e della bellezza interiore più che esteriore. Soltanto in questo modo, due culture così diverse, potranno essere viste con lo stesso occhio.

Il suo brand si basa su un sistema di stile personale che riflette e celebra la diversità, l’eterogeneità e che mira alla realizzazione di un’unica identità. Nessuno ha intenzione di essere rinchiuso in un classificatore. Tutti noi, senza alcuna eccezione, vogliamo essere visti come individui unici. E’ per questo che identifica il suo brand come l’unione tra il passato, il presente e il futuro; attingere dalle tradizioni più remote per stravolgerne le connotazioni. Ad evidenziare questo passaggio temporale è il falco, presente nel logo e simbolo di libertà e forza, oltre che di unione fra le due culture.

Ispirata dalla moda Occidentale degli anni ‘60, epoca di sconvolgimenti sociali ,con la nascita del casual , decide di contrapporla alla moda Orientale, voce nel mondo dello street-style , un insieme di anime diverse di tendenze locali e influenze che arrivano da lontano. Sono outfit che si fanno sicuramente notare e che spesso attraggono l’attenzione di noi donne occidentali proprio per il loro estro creativo. La stilista crea un connubio fra i due mondi e proclama uno stile personale e innovativo, lontano dall’idealizzazione della bellezza femminile e dai canoni estetici attuali. Eccentricità, sovrapposizioni, destrutturazione dei capi, volumi oversize, mix accesi di colore e contrasti di tessuti, creano una sinergia perfetta fra le due culture. Un mix tra androginia e femminilità daranno voce ad una nuova identità di donna. Racconta la storia di come ogni ragazza può inventare il proprio stile, seguendo poche linee base da cui partire per poi svilupparle con creatività e fantasia. Le strade si riempiono così di outfit multicolor, a volte molto estrosi e bizzarri.

“MIDNIGHT SUN”

COLLEZIONE INVERNALE F/W 20/21

La collezione F/W 20/21 “Midnight sun” segue le vicende delle donne, vulnerabili ma forti che si vestono pensando alla praticità di tutti i giorni senza mai tralasciare la loro sensualità e amore per l’estetica. Dall’epoca dei primi sconvolgimenti sociali, la donna si sentiva forte e immune, oggi è alle prese con molte contraddizioni e una società che non sempre promuove l’uguaglianza tra i sessi sia nella vita che nel lavoro. La donna cerca una rivalsa. Vive la notte come il giorno, dinamica, brilla e danza nei locali notturni con disinvoltura, non le interessano i giudizi, lei si sente viva.

Per la collezione Midnight Sun Carmelita prende spunto dalla moda degli anni 70’ fino agli anni 80’. La t-shirt non viene più intesa come un semplice indumento ma come un vero e proprio capo d’abbigliamento con disegni elaborati e slogan urlati con frasi provocatorie. Maglioni over in lana grossa, tute e comodi pantaloni a zampa la collezione promuove un’abbigliamento più pratico ed utilitario. Carmelita Pascale adotta un approccio più minimal fino ad arrivare alla tendenza dell’activewear americano. La collezione reinterpreta la fine degli anni 70’ con la silhouette del triangolo rovesciato, caratterizzato da giacche con spalle molto larghe a contrasto con gonne strette e a tubino. Importante è la forza e sensualità che i capi vogliono trasmettere con top aderenti, body, scollature quadrate, catene e bomber cropped. Ogni pezzo rappresenta una provocazione, una protesta e una dichiarazione d’indipendenza.

La collezione Midnight Sun vuole valorizzare sempre di più il corpo delle donne creando dei capi che donano perché ne valorizzano il girovita; con indumenti a vita alta, stretti in vita spesso attraverso l’utilizzo di cinture o capi fascianti. Il tutto viene concluso con un tocco d’innovazione portato dall’utilizzo di una ripetizione di stampe con una scritta in corsivo che avvolgono alcuni pezzi della collezione, regalando un’ulteriore aurea di unicità e streetstyle. La stampa legge “Be yourself, show your identity”, “Si te stessa, mostra la tua identità”; messaggio centrale alla filosofia individualista promossa da Carmelita Pascale.

La collezione invernale 20/21 Midnight Sun di Carmelita Pascale celebra uno stile streetwear, disco e casual, capi iconici da utilizzare sia di giorno che di notte, dallo stile pop-rock. Ispirata sempre alla moda degli anni ‘70-‘80, racconta la storia di una donna alla ricerca del dettaglio, veste abiti di tutti i giorni con un’attenzione rivolta alla silhouette e ai particolari. Una donna femminile, forte e coraggiosa con qualche cenno all’androgenia, da vita ad uno stile glam-rock del tutto innovativo. Un connubio fra eleganza, streetwear e disco dress parleranno di un vintage in chiave attuale.

“MIDNIGHT SUN”

COLLEZIONE INVERNALE 20’/21’

Liberty T-Shirt (50,00 Euro)

Pride T-Shirt (55,00 Euro)

Luxury Mini-Skirt (45,00 Euro)

Safety Sweatshirt (80,00 Euro)

Boldness Down Jacket (148,00 Euro)

Rebellion Dress (85,00 Euro)

Illusion Suit (75,00 Euro)

Temperance Shirt (54,00 Euro)

Trust Jeans (72,00 Euro)

Power Jacket (110,00 Euro)

Shyness Midi-Skirt (65,00 Euro)

Charm Body (58,00 Euro)

Desire Pantyhose (25,00 Euro)

Sweetness Suit Pants (45,00 Euro)

CP Mask Total Black (5,50 Euro)

CP Mask All Over Print (6,00 Euro)

“WILD SOUL”

COLLEZIONE ESTIVA S/S20

Per non essere più avvelenata dalla città, lei fugge. Cammina solo sulla terra per perdersi, nella natura selvaggia. Non c’è nulla di più inebriante e seducente di un’anima selvaggia che si aggira per le strade affollate della città metropolitana Londinese.

Lei, dalla vista di falco, con la velocità di una tigre, l’audacia di un leone e il mimetismo di una zebra. Ma quella mattina la nebbia si faceva fitta, riempiva le strade , erano impenetrabili, la vista era offuscata, ma s’intravedeva da lontano l’ombra di un’anima danzante, libera ,leggera e riecheggiava il suono di una canzone degli anni 80’ di Madonna “Girl Gone wild”. Il suono della sua voce era squillante come i colori che la illuminavano e lasciavano intravedere le sinuosità del suo corpo che volteggiava su se stessa.

Racconta la storia di un periodo storico che va dagli anni 60’ con Brigitte Bardot, denunciata come la ragazza del peccato, simbolo di ribellione e sinonimo di sensualità. Poi gli anni ’80, con Madonna, icona del pop-rock, un successo fatto di stile e trasgressione. L’ispirazione degli anni ’80 considera anche come musa ispiratrice Vivienne Westwood, colei che contribuì a creare e poi definire lo stile punk-rock riassumibile in “Quando si tratta di overdress”, “nel dubbio, meglio esagerare”.

La collezione S/S 20 Wild Soul, racconta la storia di una donna che vivendo in una realtà ormai contaminata dalla superficialità, dalla monotonia e dal caos, fugge in una realtà selvaggia immaginaria. Di giorno era audace ma invisibile, sfuggente all‘attimo e disarmata in un mondo così ordinario, era come tutte le altre; ma la notte aveva occhi, orecchie, era scaltra come una tigre e furba come una volpe. “E’ il giorno a raccogliere le parole e la notte a farle esplodere, diceva…” Si rifugia in un look stravagante ma all’insegna delle provocazioni, il suo unico obiettivo è lanciare un messaggio di ribellione, essere unici è la parola chiave.

Pantaloni ampi, sporty chic e a sacchetto, mini-dress e gonne pantalone, giacche corte dai volume oversize e spalle accentuate. Una successione di look streetwear, giocati su trasparenze di tulle e denim a contrasto, tagli di tessuti in sovrapposizione che creano giochi di effetto, stampe street-art, colori accessi e tenui, abiti seducenti che mettono in risalto il punto vita e le forme fisiche. Una donna stravagante e sicura di sè, veste i panni di una teenager dallo spirito libero ad un concerto rock degli anni 80’. Eccentrica e autoritaria sono le parole che la rappresentano. Soltanto la notte lascerà trasparire quel lato oscuro, uno spirito guerriero e un’anima selvaggia.

Lei è il buio fra le stelle.

“WILD SOUL”

COLLEZIONE ESTIVA 20’

Giacca Himalaya (125,00 Euro)

Gonnellino Sahara (50,00 Euro)

Pantacollant Patagonia (45,00 Euro)

Pantalone Oceania (80,00 Euro)

Giubbotto Urali (110,00 Euro)

Abito Tahiti (95,00 Euro)

Top Hekla (38,00 Euro)

Giacca Corta Amazon (85,00 Euro)

Gonna Pantaloncino Hawaii (60,00 Euro)

Top Reggiseno Kavir (50,00 Euro)

Pantalone Cargo Kalahari (84,00 Euro)

Camicia Syria (60,00 Euro)

Pantaloncino Etna (58,00 Euro)

T-Shirt Sajama (42,00 Euro)

Body Giacca Victoria (70,00 Euro)

Costume Caribeean (65,00 Euro)

Costume Zante (65,00 Euro)

Costume Canary (60,00 Euro)

Costume Maldives (65,00 Euro)

Vestito Camicia Newberry (50,00 Euro)

T-Shirt Vesuvius (35,00 Euro)

Cappello Fuji (30,00 Euro)

Cintura Kilimanjaro (35,00 Euro)

Copri Mascherina (15,00 Euro)

“GOLDEN EAGLE”

COLLEZIONE INVERNALE F/W 19-20

“Forza, coraggio e libertà. E’ questo che vogliono esprimere le donne di Carmelita Pascale. Al giorno d’oggi poche donne sarebbero pronte a rifiutare senza esitazione il vecchio per adottare il nuovo e di tendenza. Il vecchio mondo si basava sul gusto, bellezza e arte. Un mondo umile e modesto. Oggi visto il successo di stilisti provenienti da ogni parte del mondo, bisogna riconoscere che lo stile del 21 sec. è un fenomeno ormai globale. Tutti noi, senza alcuna eccezione vogliamo essere visti come individui unici. Nessuno vuole sentirsi rinchiuso in un classificatore. La collezione d’esordio “Golden Eagle”, racconta il connubio di due mondi apparentemente diversi, Occidente e Oriente. Un connubio vincente di contrasti storici, stilistici e culturali raccontati attraverso la storia del passato, del presente e del futuro. A fare la differenza sarà il “sampling and mixing”. La creatività del consumatore nel combinare quel capo con altri per produrre matrici di significato personali.

Per la F/W 20, “la Space Age” degli anni 60’ di Andrè Courrès, con gonne corte, mini-abiti, volumi organici e tagli geometrici è la corrente di principale ispirazione. Un’età spaziale condivisa con Pierre Cardin, un luminario nel predire il futuro, capace di dare vita agli abiti. Abiti raccontati dalle foto storiche della modella Josè Mirò. Fino ad oggi, epoca del “Blooking Space”, raccontata nel film “2001: ODISSEA NELLO SPAZIO” di Stanley Kubrick. Colosso di fantascienza e presentatore di uno stile d’avanguardia, un mix di stravaganza, eccentricità e futurismo.

Inoltre, corrente stilistica che ha influenzato anche brand contemporanei come: Miuccia Prada, Moschino e Marc Jacobs, dando così vita alla “Couture Future”. Non possiamo non citare i più noti stilisti orientali che hanno stravolto l’architettura della moda, Yohji Yamamoto e Issei Miyake. La collezione “Golden Eagle”, come simbolo di libertà e coraggio, crea un connubio fra i due mondi, abbracciando le tendenze del Blooking Space, per l’utilizzo di materiali sintetici e innovativi, dello Street Style che unisce il punk con il biker degli anni 80’, ed infine il casual, con giacche dal taglio maschile, strutturate e silhouette oversize. Colori accesi e forti, tagli geometrici capi destrutturalizzati, ricami e sovrapposizioni, danno vita ad una moda all’avanguardia, che esprime a pieno la personalità della stilista, l’energia e la determinazione che la contraddistinguono. Un mix tra androgenia e femminilità daranno voce ad una nuova identità di donna, pronta a distinguersi in un mondo dove il caos è sovrano.”

“GOLDEN EAGLE”

COLLEZIONE INVERNALE 19’ – 20’

Giacca Vestito Sydney (165,00 Euro)

Camicia Parigi (82,00 Euro)

Gonna Valencia (121,00 Euro)

Felpa Bruxelles (78,00 Euro)

Pantaloni Pechino (85,00 Euro)

Giacca Kyoto (102,00 Euro)

Body London (63,00 Euro)

BIOGRAFIA – CARMELITA PASCALE

Carmelita Pascale ha 25 anni e si è recentemente laureata in Fashion Design presso l’Istituto Marangoni di Milano nel giugno 2017.

Per Carmelita la moda è storia, arte e cultura. Fin da piccola ha sempre amato dipingere e disegnare, per questo motivo a 15 anni ha deciso di trasferirsi a Matera, una città a 150 km dalla sua città natale in Basilicata per frequentare un liceo artistico. Questo distacco precoce dall’unità familiare l’ha responsabilizzata presto e le ha insegnato a credere in se stessa sin da subito.

I suoi studi le hanno insegnato a scoprire il mondo da una prospettiva diversa – dove la differenza non si trova nei diversi punti di vista, ma nei dettagli e nella prospettiva con cui osservi. I libri l’hanno fatta innamorare di varie culture, gruppi etnici e religioni. Viaggiare le ha permesso di scoprire che quegli aspetti che spesso ci distinguono possono essere una ragione di unione. Il suo interesse per il mondo della moda l’ha portata a percepire la moda come uno dei fattori che unifica e accetta culture diverse, riconoscendole e diffondendole in tutto il mondo.

Per Carmelita preziosi sono stati gli studi alla Marangoni dove ha acquisito una preparazione tecnica completa e dove ha avuto l’opportunità di studiare con persone provenienti da tutto il mondo. Dopo l’università ha avuto l’opportunità di lavorare come stilista presso il “ Black and White Studio” di Milano a partire da Marzo 2017. Qui il suo ruolo è consistito nella creazione di pezzi unici e outfit seguendo le richieste dei clienti. Molti furono i clienti che commissionarono abiti disegnati e creati da lei. Nell’ottobre 2017 inizia un altro tirocinio come Fashion Designer presso il Chinarelli Fashion Lab di Milano. Qui ha avuto l’opportunità di lavorare per diversi importanti marchi nel settore; imparando così a diversificare gli stili e sperimentare nuove tecniche stilistiche. Dopo questi stage, Carmelita decide di prendersi una pausa per poi essere pronta nel Dicembre 2019 a lanciare la sua prima collezione invernale “Golden Eagle” e nel giugno 2020, la sua prima collezione estiva “Wild Soul”.

Il suo carattere, coraggio e forza è ciò che cerca di esprimere attraverso la sua creatività.

Un messaggio che cerca di esprimere in tutte le sue collezioni è che “Standing out” sono le parole chiave.

