La cabaña dei vostri sogni è nella giungla brasiliana

All’inizio della pandemia, l’architetto Marko Brajovic decise di trasferirsi nella sua casa sulle montagne di Paraty, sulla costa atlantica, nella giungla brasiliana, e pensò di costruirvi una cabina per ospiti e amici, non appena questi avessero potuto spostarsi. “Qualche anno fa le scimmie che vivevano qui sono scomparse. Si diceva che fosse a causa della febbre gialla che si era diffusa tra le famiglie di primati. Questo ci ha resi molto tristi. All’inizio della pandemia abbiamo cominciato a pensare a una casa collegata agli alberi, ed ecco che ha fatto ritorno una famiglia di scimmie cappuccine, una vera e propria tribù! E dal loro ritorno, osservandole, abbiamo capito dove e come sviluppare il nostro progetto”, spiega l’architetto a proposito della sua Monkey House, una casa in legno ispirata alla verticalità della foresta, data la sua possibilità di avvicinarsi alle cime degli alberi e di collegandosi con gli innumerevoli abitanti della flora e della fauna.

© MONKEY HOUSE

L’edificio ha due facciate vetrate con grandi finestre per garantire la circolazione trasversale e la vista della giungla e della costa di Paraty, Brasile.

“La struttura di Monkey House è composta da legno sostenibile, ricoperta da assi di acciaio e isolata sia dal punto di vista termico che acustico. La casa è stata montata in una foresta secondaria, installata tra gli alberi, e occupando un’area di soli 5m x 6m per evitare qualsiasi interferenza con vegetazione nativa”, spiega Brajovic, “Per progettare la struttura di sostegno abbiamo esaminato quali piante erano più adatte alla topografia del terreno e quali strategie seguire per permettere la loro crescita verticale.

© MONKEY HOUSE

Sulla terrazza sul tetto c’è una grande terrazza coperta per lo sport e la meditazione, due degli hobby dei proprietari.

La Juçara o Içara, una palma endemica della costa atlantica, ci è servita come ispirazione: con le sue radici ancorate si adatta al terreno in pendenza ed è in grado di distribuire le tensioni su più vettori, garantendo la stabilità dei suoi steli alti e sottili”, spiega l’architetto. All’interno, ci sono due camere da letto che possono essere trasformati in salotti, dal momento che la cucina e il bagno sono indipendenti e vicini tra loro. Due le terrazze laterali, che creano una ventilazione incrociata, e una grande terrazza sul tetto per le attività fisiche. In totale, gli interni di 54 m² e 32 m²di terrazze coperte permettono una connessione extra con il paesaggio.

© MONKEY HOUSE

Tutti gli arredi interni sono stati progettati da Mark Brajovic, l’architetto e proprietario, utilizzando mobili in bambù provenienti da foreste sostenibili.

© MONKEY HOUSE

Il soggiorno, che può essere anche una camera da letto, ha un’amaca fatta con le reti dei pescatori locali

© MONKEY HOUSE

Il divano, futon, al fine di utilizzare questa stanza come una camera da letto supplementare.

© MONKEY HOUSE

Il bagno, anche con legno di bambù e aperto al paesaggio.

© MONKEY HOUSE

Le aree di passaggio sono state utilizzate come magazzino. Non è sorprendente che questa casa per gli ospiti sia diventata la casa principale dei suoi proprietari.

© MONKEY HOUSE

La camera da letto si apre alla vegetazione locale con tende fatte anch’esse con le reti dei pescatori.

© MONKEY HOUSE

La Monkey House di notte, ovviamente, vogliamo già andare a vivere lì.

