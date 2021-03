Jihad: dal Sahel al Congo, così gli islamisti si prendono l’Africa

Nelle inchieste sull’agguato contro il nostro ambasciatore a Kinshasa, Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo, c’è già chi punta il dito contro un gruppo jihadista affiliato allo Stato islamico, che con quel gesto dimostrativo avrebbe rivendicato la sua fedeltà alla più importante e sanguinaria organizzazione terrorista del pianeta. E’ l’Islamic State Central Africa Province, sempre più potente in Congo Orientale dove, approfittando del caos che regna nella regione, da qualche mese ha moltiplicato gli attacchi sia contro le città dove svaligia le banche sia contro le caserme per rubare armi.

Ma è ormai l’Africa intera preda ambita della Jihad, dalla Somalia, dove da oltre un decennio imperversano gli shabab, alla regione mozambicana di Cabo Delgado con le più recenti infiltrazioni dello Stato islamico in Nigeria, Camerun e Ciad che dagli anni Novanta subiscono le sanguinarie razzie di Boko Haram. Ora, mentre gli shabab del Mozambico hanno giurato fedeltà alla branca centrafricana dello Stato islamico, piccole cellule jihadiste sono apparse alle Isole Comore, in Madagascar, in Ghana, Togo e Sierra Leone.

Adesso le feroci milizie di Al Qaeda nel Sahel sono impegnate in un progetto espansivo verso il Golfo di Guinea, in particolare verso la Costa d’Avorio e il Benin. A lanciare l’allarme di questo nuovo piano di conquista africano è il capo dei servizi segreti francesi, Bernard Émié, pubblicando un video che mostra riuniti i leader dei principali gruppi armati di quella regione desertica, grande una volta e mezzo l’Europa. «Il meeting s’è tenuto nel centro del Mali nel febbraio 2020, e li ritrae mentre stanno preparando offensive militari di grande portata verso Sud», dice Émié. «Cercano uno sbocco destinato ad alleggerire la pressione che manteniamo su di loro. In quei Paesi, i terroristi stanno già investendo per piazzarvi i loro uomini».

Nel video si riconoscono gli eredi diretti di Bin Laden, da Abdelmalek Droukdel, capo storico di Al Qaeda nel Maghreb islamico, a Iyad ag-Ghaly, leader del Gruppo del sostegno all’Islam e ai musulmani e ad Amadou Koufa, capo della milizia Macina. Ora, dopo la morte di Droukdel, ucciso lo scorso giugno dalle forze francesi in Mali, è Iyad ag-Ghaly a incarnare la strategia di Al Qaeda nel Sahel. «Non si tratta soltanto di un uomo che pensa il terrorismo: lo pratica anche, quotidianamente, e non esita a imbracciare lui stesso il kalashnikov», aggiunge il capo degli 007 d’Oltralpe, sottolineando come nel progetto politico dei jihadisti vi sia anche la preparazione di attentati in Europa, soprattutto in Francia.

Un grande esercito jihadista

Secondo un recente rapporto dell’Unione africana, i loro effettivi complessivi avrebbero raggiunto sul continente le 15mila unità, il che significa che, se avessero un comando centralizzato, sarebbero il primo esercito jihadista del pianeta. Per Jacob Zenn, che per conto della Fondazione Jamestown di Washington studia da anni le ramificazioni jihadiste in Africa, «finché lo Stato islamico conquista nuove regioni sul continente nero, il sogno di un “califfato” non muore». Nella Repubblica democratica del Congo, i jihadisti lanciano offensive sempre più incisive anche grazie a una maggiore sinergia con la filiale somala dell’Isis, che avrebbe fornito alla “sorella” congolese finanziamenti e addestratori militari. Il che ha consentito al gruppo centrafricano di attaccare quattro mesi fa il carcere di Beni, liberando più di 1300 detenuti 240 dei quali avrebbero rinforzato le fila del gruppo.

La missione francese

Lo sconfinato Sahel è invece preda di una miriade di gruppi estremisti, legati sia ad Al Qaeda sia allo Stato islamico, che funestano regioni abbandonate dalle autorità e dai poteri centrali. Le popolazioni locali di quelle terre senza Stato non li amano ma quando questi forniscono una sia pur elementare forma di amministrazione sono anche disposte a pagare loro le tasse. In quell’area la Francia è presente dal 2014 con l’Operazione Barkhane che conta oltre cinquemila uomini a Gao, in una base militare del Mali orientale. Un dispiegamento molto dispendioso che, al summit G5 del Sahel (Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad) s’è tenuto due settimane fa a N’Djamena, il presidente Emmanuel Macron ha promesso di mantenere, pur sperando nell’aiuto di altri partner europei.

E’ vero, nel corso della missione “Eclipse” lanciata tra il 2 e il 31 gennaio dalle forze di Barkhane sono stati “eliminati” circa 200 jihadisti. Ma trovandosi con le spalle al muro, i nemici cambiano strategie, ricorrendo sempre di più ai “campi di battaglia immateriale”, ossia alle guerre d’informazione e propaganda. Aumentano i loro video, sempre più sofisticati, come quelli diffusi in Siria e in Iraq tra il 2014 e il 2017. La strategia del terrore in Africa consiste nel controllare il più gran numero di province e regioni, apparendo il meno possibile, nell’intento di amministrarle apertamente in un prossimo futuro. Anche perché, sebbene le forze francesi pattuglino tutti i Paesi del G5 avventurandosi talvolta fino alla Libia, all’Algeria e al Nord della Nigeria, i risultati sul terreno rimangono modesti, mentre il mostro islamista continua a condurre la sua efferata guerriglia asimmetrica.

Al momento, in Costa d’Avorio e Benin i jihadisti possono trovare rifugio e rifornirsi in armi e carburante. Ma oltre all’espansione territoriale, un corridoio aperto sul mare avrà un grande vantaggio logistico per ogni tipo di traffico. Il Benin è già sotto attacco jihadista dal maggio 2019, quando furono rapiti due francesi e uccisa la loro guida in un parco al confine con il Burkina e il Niger. Quanto alla Costa d’Avorio, per via dei numerosi interessi francesi, dal porto di Abidjan alla telefonia e alle banche, è il luogo ideale dove colpire.