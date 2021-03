il-segreto,-anticipazioni-oggi-1-marzo:-il-furto-di-angustias

Spread the love

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata dell’1 marzo 2021. Che cosa vedremo nella replica su Rete 4 alle 12.30? Angustias ruba di nascosto il fermaglio per capelli che Tristan ha preso per Pepa. Alla festa organizzata a casa di Donna Francisca la donna lo mostra pubblicamente facendolo passare per un dono che il marito ha fatto a lei.

La programmazione de “Il Segreto” è cambiata.

La dodicesima e ultima stagione della soap continua ad andare in onda ogni domenica sempre su Canale 5.

Durante la settimana la soap opera spagnola cede il suo spazio pomeridiano sulla rete ammiraglia di Mediaset al fenomeno turco “DayDreamer – Le ali del sogno” con Demet Özdemir e Can Yaman.

La prima stagione de “Il Segreto” è riproposta ogni giorno dal lunedì al sabato su Rete 4.

Cosa vedremo nelle repliche della soap spagnola su Rete 4 lunedì 1 marzo?

Leggi anche: Il Segreto, anticipazioni oggi 28 gennaio: Angustias disperata

Il giorno della festa patronale è arrivato. Il sindaco Pedro cerca di fare un discorso, ma nessuno dei concittadini vuole assistere, lui e la sua famiglia non sono ben visti dai cittadini di Puente Viejo.

Hipolito viene sconfitto in una competizione. Tristan ha acquistato un fermaglio per donarlo a Pepa, ma Angustias se ne accorge e prende l’accessorio di nascosto.

Quando ormai tutti gli ospiti sono arrivati e si sono seduti al banchetto, Angustias mostra pubblicamente il dono dicendolo di averlo ricevuto da Tristan come regalo per celebrare il suo ritorno. Pepa rimane molto male.

Il figlio di Tomas, scavando nella fossa, un anello che apparteneva al padre di Tristan. Melquiades, amico di Raimundo, intende fare la guerra a Don Anselmo.

Ulloa condivide le idee rivoluzionarie di Melquiades, ma cerca di farlo riappacificare con il parroco.

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al sabato.

Domenica “Il Segreto” vi aspetta con una puntata inedita della dodicesima e ultima stagione dalle 14.30 alle 16 circa su Canale 5.