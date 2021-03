Il Paradiso delle Signore 5 cosa ha in mente Giuseppe?

Agnese commenta con Armando la possibilità che Giuseppe vada a lavorare al Paradiso nella puntata 95 della stagione 5. È stata un’idea di Rocco per dare una mano, ma non sa che male sta facendo a sua zia. Agnese non può essere troppo diretta o il marito si potrebbe insospettire. Ferraris scherza: è questa la strada per far funzionare un matrimonio. Agnese sul momento se la prende, ma poi ammette che si sente in colpa perché mette a Giuseppe il bastone tra le ruote adesso che sta cercando lavoro. L’unica cosa che la signora Amato capisce è essere un immigrato a Milano. Armando tranquillizza Agnese, ma i due non si accorgono che Giuseppe li guarda da lontano, da dietro le auto. Non è il tipo che sta con le mani in mano: ne Il Paradiso delle Signore 5 cosa ha in mente Giuseppe?

A giudicare come inizia la puntata 96 della stagione 5 ci vien da dire: “niente”. In realtà qualcosa bolle in pentola… Giuseppe è ancora in pigiama. Agnese lo sprona a prepararsi. È il suo primo giorno e non vorrà deludere il dottor Conti che gli ha dato un’altra possibilità? Il marito è di altro avviso. Siccome non ha consegne che senso ha andare a lavorare?

Il Paradiso delle Signore 5 Giuseppe è cambiato davvero o ha un piano?

Il Paradiso Delle Signore 5 Giuseppe Amato Interpretato Da Nicola Rignanese Qui In Una Scena Nella Puntata 95 In Casa Amato Credits Rai

Giuseppe passa dalla Caffetteria. Non c’è niente da mangiare a casa. Poi deve andare a firmare il contratto e a salutare sua moglie.

Giuseppe cerca il ragioniere e, quindi, è tempo di discutere con Beatrice del contratto. Il signor Amato contesta il contratto a prestazione perché Vittorio gli aveva promesso un tempo indeterminato. Beatrice chiama Conti. Vittorio arriva subito. Luciano aveva previsto una collaborazione non a tempo indeterminato per gli autisti. Ha ragione Giuseppe, però: Conti mantiene la parola.

Giuseppe ha con sé il contratto a tempo indeterminato quando arriva in magazzino. Visto che ha appena firmato il contratto deve rispettare l’orario del magazzino dove è Armando che decide chi e cosa deve fare.

Giuseppe vuole festeggiare il contratto a tempo indeterminato. Agnese non aveva capito che sarebbe stato così. Adesso deve dare retta al signor Armando: “non c’è rosa senza spine” secondo Giuseppe. Ferraris è il suo capo, ma Giuseppe non vuole fare il mulo. Armando ha un carattere particolare ma alla lunga Rocco è sicuro che andranno d’accordo. “Dai che piano piano la rimettiamo insieme questa famiglia mamma” commenta Salvatore. Giuseppe sembra cambiato. È davvero così?

Secondo noi il lupo perde il pelo ma non il vizio e la vendetta – per chi ama vendicarsi – va servita fredda. Può essere che Giuseppe darà del filo da torcere ad Armando che ha osato amare la sua donna… Tremiamo già per il buon Armando.