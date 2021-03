il-covid-manda-in-pensione-l’ultimo-strillone-di-parigi

PARIGI – L’ultimo strillone di Parigi va in pensione. Alì Akbar, il pachistano che da 40 anni vendeva Le Monde e altri giornali nelle strade del quartiere latino, abbandona il suo storico lavoro. “Marine Le Pen non è più razzista!”. “È ufficiale: la pensione a 35 anni!”. “L’Europa salva, tornano gli inglesi!”. I suoi finti titoli sensazionalistici e presunti scoop urlati nelle strade facevano parte del folklore di Saint-Germain-des-Prés, dove Alì appariva sempre verso ora di pranzo con le copie fresche del quotidiano della sera.

Nato nel 1954 a Rawalpindi, Alì era venditore di mais all’età di cinque anni, poi un pastore di bufali e benzinaio. Bambino di strada, ha lasciato il Pakistan all’età di 18 anni passando per Kabul, Teheran, Istanbul, Atene, fino ad arrivare in Francia. Prima Rouen, Digione e finalmente Parigi dove era un senzatetto nei primi mesi. La salvezza è arrivata con Charlie Hebdo. Il settimanale anarchico l’ha adottato, offrendogli di lavorare come strillone. La salvezza è arrivata con Charlie Hebdo. Il settimanale anarchico l’ha adottato, offrendogli di lavorare come strillone. Solo che il giornale satirico, fondato tra l’altro da un figlio di immigrati italiani, François Cavanna, ha avuto alti e bassi, e all’inizio degli anni Ottanta ha chiuso, per poi riaprire in seguito, ma senza Alì.

Così lui si è specializzato nel proporre con toni scanzonati il più serio dei quotidiani francesi, Le Monde, che ha smerciato per anni tra bistrot, ristoranti, alberghi e sedi universitarie, percorrendo chilometri a piedi o in bicicletta. Al Café Flore o alla brasserie Lipp lo chiamavano per nome quando entrava con il pacco di giornali sottobraccio.

Alì ha persino firmato due libri, tra cui un’autobiografia nella quale narra la miseria dell’infanzia a Lahore, dal titolo: “Faccio ridere le Monde… ma il mondo mi fa piangere”. Era rimasto solo lui. Una volta Parigi era la capitale d’Europa per la tiratura di giornali. A fine Ottocento c’erano centinaia di testate popolari, alcune vendute in milioni di copie proprio grazie agli strilloni che s’incrociavano a ogni angolo di strada. È allora che nacquero anche le edicole in stile haussmaniano. Oggi lo scenario è molto diverso, sono rimasti pochi quotidiani, gli strilloni non esistono più, molte edicole sono costrette a chiudere. Lo stesso le Monde ha ormai molti più lettori sull’edizione pagante digitale che sulla carta.

“Fino a qualche anno fa, quando partivo per la mia tournée mettevo un centinaio di copie nella mia saccoccia. Ora è già tanto se ne vendo cinquanta” spiegava il venditore ambulante qualche anno fa, quando l’avevamo seguito durante la sua tournée della domenica, con la mazzetta di copie del Journal du Dimanche. Nel suo lavoro aveva anche coinvolto il figlio Shamshad.

La crisi del Covid ha aggravato le difficoltà dello strillone che senza café e ristoranti ha perso gran parte della sua clientela. Alì ha dovuto rassegnarsi ad abbandonare il suo lavoro che ha sempre considerato come una “vocazione”. Grazie a una colletta in Rete è riuscito a ricomprarsi un piccolo chiosco davanti ai giardini del Luxembourg. Potrà vendere a famiglie e turisti (quando torneranno) bibite e gelati. Ma non è detto che sul bancone non ci sia anche qualche copia di giornale.