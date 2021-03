grande-fratello-vip-nella-bufera,-una-concorrente-dice-“le-direttive-erano-chiare…”

Spread the love











Ancora polemiche su questa edizione del Grande Fratello Vip 5 che sta per volgere al termine. Mancano infatti poche ore alla finalissima, che decreterà il vincitore di questa edizione record del reality, la più lunga in assoluto e forse anche la più discussa degli ultimi anni. Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione è stata sicuramente lei, Selvaggia Roma entrata soltanto a reality già iniziato. Sin dal primo momento in cui la giovane è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia, sul web soprattutto sono sorte una serie di polemiche. Ad ogni modo, uscita dalla casa, l’ex gieffina ha continuato a far parlare di se, così come ha fatto in questi ultimi giorni. Ma cosa è accaduto?

Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma scatena il web

Nei giorni scorsi, sembra proprio che Selvaggia abbia scritto un post su Twitter che ha destato parecchia confusione. “Perché le direttive erano chiare. Ma pensi io sia così stupida? A no scusate forse lo siete voi. Da bon capire che lì dentro ero per uno scoop e non potevo mettermi a fare 4 chiacchiere come in un bar. Boh mi fate ridere di brutto!”. Sono state queste le parole scritte da Selvaggia, un post che di certo non è passato inosservato perché ha fatto ben intendere che tutto ciò che lei ha fatto ed ha detto all’interno della casa più spiata d’Italia, fosse una “farsa”. L’ex gieffina parla di “direttive chiare“, imposte dagli autori del reality, almeno questo è quello che si evince dal suo tweet. Ma come stanno davvero le cose?

Il tweet dell’ex gieffina

Contestualizzando questo tweet e guardando bene il suo profilo Twitter, si capisce bene che in realtà quel post avesse un altro significato. Nello specifico, la Roma avrebbe scritto quelle parole in riferimento non all’esperienza al Gf Vip, quanto alla sua ospitata al GF Late Show di Tommaso Zorzi. Per chi non lo sapesse, qualche settimana fa Selvaggia è stata ospite al GF Show di Tommaso Zorzi e pare sia stata in collegamento dal confessionale del Cucurio. Le sue parole su Twitter pare fossero riferite proprio a questo episodio, alle direttive che avrebbe ricevuto per questa ospitata.

Selvaggia si difende dalle accuse del popolo del web

Insomma, queste parole di Selvaggia estrapolate così e non contestualizzate hanno effettivamente confuso e fatto intendere che la sua partecipazione al reality fosse stato tutto una farsa e manovrato dall’alto. Fortunatamente, aprendo il suo profilo Twitter si è subito capito che si è trattato di una risposta data da Selvaggia per difendersi da chi ancora oggi continua a darle della falsa.

