fortnite-stagione-6,-arriva-una-nuova-meccanica-di-gioco:-utenti-increduli

Con l’imminente arrivo della Stagione 6, Fortnite introdurrà una nuova meccanica di gioco del tutto innovativa

Il battle royale numero uno al mondo rimane Fortnite. Il titolo di Epic Games registra ogni giorno numeri impressionanti, con milioni di utenti connessi e pronti a darsi battaglia per conquistare la vittoria reale. Il tutto nonostante ormai siano passati oltre 3 anni dall’uscita del videogioco.

Sicuramente l’elemento fondamentale che permette a Fortnite di rimanere sulla cresta dell’onda sono i tantissimi aggiornamenti che vengono rilasciati di volta in volta. Tra non molto, Epic Games dovrebbe rilasciare la Stagione 6 del Capitolo 2. Tra le tante migliorie, dovrebbe essere introdotta una meccanica di gioco del tutto innovativa e che stravolgerà il gioco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cashback, svolta in arrivo col governo Draghi: clamorosa ipotesi

Some unfinished AI spawner capabilities for vehicles were added in 15.40.

What could this mean? A couple of “loose” guesses:



– NPC’s/Bots/Bosses could control vehicles in the future



– There might be a vehicle that attacks players, like a “boss” vehicle (ex. helicopter in Rust) pic.twitter.com/oHWHGp0sZx

— Mang0e | Fortnite Dataminer (@Mang0e_) February 23, 2021