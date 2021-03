emergenza-covid-19,-davico-(sindaco-cherasco):-“in-quindici-giorni,-siamo-passati-da-9-a-35-attualmente-positivi”

Il sindaco di Cherasco, Carlo Davico

Incremento di positività al Covid-19, nel territorio di Cherasco. Telefonicamente, abbiamo raggiunto il primo cittadino Carlo Davico.

“In quindici giorni, siamo passati da 9 a 35 attualmente positivi (dato odierno ndr). La situazione è preoccupante. Non si tratta di un focolaio, ma l’incremento è distribuito in tutto il nostro territorio. Non rischiamo la zona rossa, ma sono preoccupato per la massiccia risalita dei contagi. Incrementeremo i controlli in questi giorni, ne ho parlato con il nostro comandante dei Vigili Urbani. La zona arancione è arrivata in un momento chiave e necessario. Abbiamo chiuso una classe di quinta elementare, nei giorni scorsi, in frazione Bricco e fino al 6 marzo. Si è abbassata l’età media dei contagiati, questo è un dato che va sottolineato. Chiedo il massimo rispetto delle regole ai miei concittadini e soprattutto il buon senso. Ne usciremo soltanto con i vaccini, non vedo altre soluzioni“.