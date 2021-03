Elena Morali esplosiva, il vestito è troppo corto e la scopre proprio lì – FOTO

La bellissima showgirl Elena Morali pubblica su Instagram due scatti da capogiro, il vestito è ultra corto e l’immagine è scottante

La showgirl Elena Morali (Getty Images)

Elena Morali non smette mai di stupire sui social con il suo fisico esplosivo. Bellezza sfrontata e audace, la showgirl non ha paura di mostrarsi, esibendo le sue forme incontenibili e seducenti. Spesso criticata per la sfacciata esuberanza, insieme al compagno Luigi Mario Favoloso, con il quale ha un rapporto burrascoso sul quale non teme attirare l’attenzione, la Morali è inarrestabile. Per le stesse ragioni è amata dai fan che ne ammirano gli scatti provocanti, nonché il modo di raccontarsi pubblicamente.

LEGGI ANCHE —> Cecilia Capriotti osé: lingerie trasparente mostra curve mozzafiato – FOTO

Elena Morali e lo scatto HOT

LEGGI ANCHE —> Francesca Brambilla bikini non legale. Un fisico così non si è mai visto – FOTO

Elena Morali riscuote un successo davvero impressionante su Instagram, vantando il numero di 1,2 milioni di followers, che delizia con due scatti stuzzicanti, a celebrare l’incontenibile sensualità. Se il primo impone intensa ammirazione, il secondo lascia proprio senza parole.

La showgirl si ritrae davanti allo specchio rasentando la perfezione con acconciatura, make-up e outfit da influencer professionista. Indossa un mini dress in maglia a coste color rosa cipria, che aderente ne esalta le forme, e una décolleté dorata con tacco vertiginoso. Il risultato è sexy e fashion, ma la diapositiva che segue sconvolge i followers.

In una posa estremamente seducente, adagiata sulla sedia davanti allo specchio, si porta in avanti le gambe scolpite alzando così il vestito, che lascia intravedere ed immaginare il perfetto lato B: decisamente hot.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La showgirl Elena Morali (Getty Images)

Superati i 20 mila like in appena due ore, e i commenti tra fiamme e cuoricini, ne elogiano la prorompente bellezza.