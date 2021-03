domenica-in,-elettra-lamborghini-a-mara-venier-“mi-sento-male”,-la-venier-interrompe-l’intervista-e-chiama-un-medico

Spread the love











Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In ricca di ospiti e di collegamenti. Non è mancata la parte dedicata al covid con il prof. Lefoche così come non è mancata la parte dedicata a Sanremo, che inizierà martedì 2 marzo, con il collegamento con Amadeus e Fiorello che hanno divertito tanto.

Elettra Lamborghini entra in studio ma dice di stare malissimo, Mara Venier chiama un medico e smette di farle l’intervista

Ieri a Domenica In è andata in studio come ospite Elettra Lamborghini che, appena entrata ha detto a Mara Venier di stare malissimo per avere il colpo della strega.

Elettra Lamborghini ha rivelato: “Ho preso il colpo della strega questa mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere. Come è accaduto? Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo.”

E allora Mara Venier, visibilmente partecipe dello stato di salute della Lamborghini le ha detto: “Abbiamo un medico, se vuoi te la faccio io la puntura, sono bravissima. Io me le faccio da sola. C’è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così. Non voglio trattenerti di più perché mi sento in imbarazzo. Tornerai e faremo una bella chiacchierata. Il medico è pronto con il punturone. Vedo che stai soffrendo e non voglio essere invadente. C’è il medico pronto e ti darà qualcosa.”

E così, dopo aver fatto una brevissima chiacchierata, l’ha congedata con la promessa di tornare a fare un’intervista nel prossimo futuro.

Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi saranno le opinioniste de L’Isola dei famosi

Tra un po’ partirà una nuova edizione de L’Isola dei famosi e sarà condotta da Ilary Blasi che ha voluto, come opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Le due donne, qualche settimana fa, sono andate ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo e hanno dichiarato: «Sarà un’isola felice vedere i ragazzi liberi e al sole in questo periodo difficile».

Elettra Lamborghini ha dichiarato: «Io sono carica come una balestra … È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura insieme a Iva».

Invece, Iva Zanicchi ha dichiarato: «Se Ilary Blasi lo vorrà, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme».

E la Lamborghini: «Non ho mai fatto niente di estremo, mai esposta la mercanzia, anche per questo i miei a casa, e la mia famiglia in generale, non ha mai avuto problemi a riguardo. Sono sempre stata super libera, però ero tutto fumo. Sono cresciuta con quattro fratelli, da bambina mi chiamavano Ercolina, perché picchiavo tutti. Facevo lo show ma non bombavo mai».

Invece, oggi la Lamborghini sente di essere « … più pacata, metto vestiti più sobri. Dico sempre che sono tutto fumo e niente arrosto. Ho usato me stessa per dare un aiuto ai giovani, per fargli capire che non bisogna giudicare il libro della copertina. Nessuno rompe le balle a JLo se mette le tutine con le chiappe de fora».

Iva Zanicchi, dal canto suo, ha detto, a proposito della copertina su Playboy di circa quarant’anni fa: «Non rinnego, ma potevo farne a meno. Non mi sono servite a nulla, capisco un’attrice ma una cantante. Alle feste in piazza ne facevo di cotte e di crude, ma andavo con i vestiti alti fino al collo».

