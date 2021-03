Claudia Ruggeri, passerella da brividi in avvicinamento: che spacco – FOTO

Claudia Ruggeri sfila per voi con un outfit verde naturale. Appuntamento a stasera per una puntata da brividi

La Miss di “Avanti Un Altro”, Claudia Ruggeri ha condiviso un fotomontaggio su Instagram dove lei è la sorprendente protagonista di una passerella da brividi. Non si smentisce mai, la supergirl di Canale 5, pronta ad indossare le vesti di Miss, nel nuovo “vecchio” contest della Mediaset che in passato ha avuto un enorme seguito.

I telespettatori, amanti del quiz show in generale non attendono altro che la specialità di casa Bonolis per incrementare il proprio livello di cultura generale. Chi se non le ragazze del conduttore romano possono distrarvi con un “pizzico” di malizia e mettervi in difficoltà, per trovare la soluzione giusta?

La Ruggeri sarà una di quelle e noi siamo sicuri che non vi pentirete di averla ammirata a pieno regime, sulle frequenze d’onda della Mediaset

Claudia Ruggeri, incontenibile conquista il podio di bellezza

Tra le web influencer più appetibili e seguite sul web e tramite i canali social non può che esservi lei, Claudia Ruggeri. Conosciuta a nome del pubblico della Mediaset, come la “Miss” del quiz show di Bonolis e Laurenti, “Avanti Un Altro” è pronta a scendere in pista, dal prossimo Marzo, per la gioia incontenibile di follower e telespettatori.

Prima di riprendersi il posto dove le compete, Claudia sta vivendo un periodo di profondo relax. Nelle scorse giornate l’abbiamo vista felicissima sugli sci da neve, consumare una delle sue più grandi passioni. Per non parlare delle visite “provocanti” dallo specialista che hanno impressionato e non poco la “piazza”.

Un altro passo verso la gloria già annunciata è avvenuto poco fa in occasione di una sexy passerella alla moda. Un mood di presentazione poco sobrio, che la ritrae in tutta la sua divina bellezza, vestita di verde naturale e con uno spacco di gonna vertiginoso.

L’affascinante Claudia è balzata in testa alla classifica della top list delle sexy influencer del momento e non intende abbandonare la “nave” che la porterà a ritagliarsi l’ennesimo successo senza precedenti