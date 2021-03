classico,-pigro-o-social?-ecco-cosa-dice-di-te-il-tuo-divano

Di origine ottomana è amato da tutti sin dal passato, l’utilizzo del sofà si diffonde in Europa durante l’epoca neoclassica fino a raggiungere il picco di popolarità nel periodo della Restaurazione, sotto il regno di Luigi XVIII. Inizialmente monoposto e impreziosito dalle tipiche velleità del secolo inizia ad assumere fattezza definitiva durante gli anni della rivoluzione industriale dove vengono sdoganati tutti gli elementi superflui e via via si definiscono forma e sostanza.

L’emblema della convivialità nel tempo è diventato molto più di un semplice arredo; ad oggi il divano è un luogo amico, un rifugio confortevole dove condividere la quotidianità. Indispensabile, decisamente appetibile e social è il Re dei salotti, l’arredo a cui non possiamo rinunciare, il centro vitale della zona living dove s’intrecciano eventi, esperienze, e ricordi.

Geometrico, iperimbottito, texturizzato, pieghevole o corredato di chaise longue ad oggi ne esistono un’infinita varietà. Abbiamo assegnato a cinque diverse personalità il divano perfetto.

La Fashionista

Le giornate scorrono tra meeting ed eventi, appassionata di tendenze è un’inarrestabile predatrice di capi all’ultimo grido. Tacco dodici e it-bag sotto braccio vive secondo un unico mantra: mai essere scontati. Frenetica ed entusiasta ha necessariamente bisogno di un divano che denoti la propria inclinazione, al caso suo fa l’arredo più chiacchierato e dirompente della storia del Design. Dopo quelle di Marylin Monroe sono le labbra più desiderate di sempre: la Bocca di Gufram; pronta, in questo caso, ad essere sovrastata da capi d’ogni genere.

Gufram, Bocca

Il Pigro

Quando il tragitto dal divano a qualsiasi altra zona della casa risulta troppo faticoso la soluzione è quella di attrezzarsi con un sofà ampio, comodo e funzionale. Le persone pigre hanno bisogno di minimo sforzo e massima resa e il modello Kim di Ditre Italia sembra rispondere a queste esigenze. Dotato di schienali con un meccanismo frizionato che permette di regolarli nella posizione desiderata; i materiali impiegati per la realizzazione dell’arredo sono di origine naturale, inoltre è assemblato ad un sistema di mensole predisposto ad una funzionalità multipla, in questo modo è possibile tenere tutto ciò che si desidera a portata di mano in una struttura opportuna e accurata.

Kim by Ditre

L’Indie

Esprime la propria unicità senza freni inibitori, totalmente svincolato da qualsiasi pregiudizio, incline all’amore e ai sentimenti nobili si nutre di energie positive. Una cultura palpitante che si esterna attraverso colori vibranti e superfici materiche, come il sofà Mah Jong disegnato da Hans Hopfer. Diventato un modello di culto l’arredo è cangiante a qualsiasi forma e funzione, tre moduli che si avvicendano in svariate configurazioni, può diventare letto, chaise longue o addirittura generare spazio vitale, un arredo al passo con i tempi e arricchito ancor di più dalle pregiate collezioni di tessuti pensate da Jean Paul Gaultier, Kenzo Takada e Missoni Home.

Mah Jong di Hans Hopfer

Il Classico

I ritmi configurati scandiscono le giornate, si accorpano alla concitazione urbana; l’idea di tornare a casa e trovare un’alcova di pace e relax pronta ad accoglierci diventa alquanto allettante. Il fascino di una personalità retrò, pacata e mansueta dall’aspetto distinto si riconosce nell’arredo New Classic disegnato da Fabio Novembre per Natuzzi. L’anima è quella di un classico Chesterfield che si rinnova nello stile fondendosi ai canoni urbani minimalisti e geometrici. Dettagli e artigianalità sono rigorosamente Made in Italy, quella di Natuzzi vuole essere un’innovazione che si rispecchia nella tradizione e nella consapevolezza delle sue radici.

New Classic by Natuzzi

Social

Una personalità energica e solare ama il confronto con i suoi simili e non solo, propenso a nuovi stimoli, le relazioni interpersonali sono linfa vitale.



Ascolta e ama essere circondati da persone, per questo motivo necessita di un divano estremamente spazioso e modulare: un pezzo di storia del Design, disegnato da Mario Bellini nel 1970 Camaleonda è l’evergreen per eccellenza. Ritorna in produzione dopo 50 anni, il modulo resta 90×90 come inalterato è il sistema di ganci ed anelli che permettono all’arredo di assemblarsi in infinite configurazioni. Un divano gestibile secondo la necessità di definire il proprio spazio, è possibile personalizzarlo ulteriormente attraverso la vasta collezione di tessuti e pellami rigorosamente firmati B&B Italia.