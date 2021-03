Beatrice .b in occasione della Milano Fashion Week presenta la nuova collezione COESISTERE per la stagione FW21/22.

Legata alle proprie radici all’interno di paesaggi naturali e allo stesso tempo protesa verso elementi di contrasto contemporanei, trasparenti, ironici e quasi ludici.

È questo il panorama in cui è immersa Beatrice, una donna alla costante ricerca di significati dentro le contrapposizioni, simbolo di un’eleganza sovversiva, ironica e leggera che fonde diversi tempi e luoghi, unendo il nuovo a ciò che resiste e permane.

Continuando la narrazione che ormai è parte di Beatrice .b, la collezione FW 21-22 racconta la sensibilità e la bellezza italiana, legando tessuti e lavorazioni d’heritage a linee e design contemporanei. Beatrice .b racchiude la cura e la passione di una filiera produttiva che rispetta le persone e che dalle persone stesse, la maggior parte donne, trae la sua più grande ricchezza.

GRUNGE MEETS THE LADY

È dalla contaminazione di sensazioni apparentemente divergenti tra loro che si crea un nuovo equilibrio che stabilisce l’estetica del brand. Il classico cappotto in mohair garzato viene innestato a parti in piumino tecnico, creando una nuova concezione di capospalla; stampe dall’animo grunge rinnovano lavorazioni tradizionali, trasformando pieghe senza tempo in abiti audaci. Quando la semplicità delle forme e dei volumi lascia spazio a tessuti lavorati, si creano capi essenziali che si esprimono attraverso l’eleganza dei materiali: il pantalone largo trapuntato, l’abito lungo viola in jacquard laminato e L maglia con taschino e fiocco in taffettà moiré sono i pezzi che più avvicinano la comodità delle loro silhouette a concetti iper-eleganti.

THE NEW BASIC

Una palette che abbandonano ogni tipo di eccesso e che ristudia i capisaldi del guardaroba di una donna giovane e fresca, Apportando novità raffinate. Questa stagione la lavorazione del plissè fatto a mano, cifra stilistica del brand, viene ristudiata creando un nuovo tipo di piega, molto più piccola e fine.dall’abito romantico in taffettà allo chemisier in eco-pelle, Questa tecnica collega i pezzi iconici della stagione trasmettendo innovazione e ricerca. È grazie a questa nuova lavorazione che la borsa morbida in eco-pelle plissettata torna con un twist tutto nuovo: con il suo manico in corda naturale intrecciata a mano e la tridimensionalità del micro-plissè, questo accessorio continua a trasmettere i valori di Beatrice .b.

BOOM

Accostamenti inediti e nuove cromie conquistano la scena: il verde citrino, il lilla e il red chili si declinano in tessuti ricchi e preziosi come il velluto cangiante, in cui l’abito sottoveste crea un match perfetto con la maglia in mohair garzato lilla e il cardigan forato rosso. il velluto damascato porta sensazioni provenienti dal Sol Levante, alternandosi a check raffinati e pezzi graffianti come il pantalone cinque tasche in pitone rosso.

COMMON GROUND

Dai colori della terra nasce un universo che connette ironia e heritage. Dal fil-coupé alla seta stampata, dai tessuti spalmati alle lane coloratissime, la qualità dei tessuti pregiati incontra sensazioni e colori ruvidi che donano un’allure rilassata ad ogni outfit. Capi partch work creano completo active originali: la maglia, il fresco di lana e l’eco-pelle si fondono dando vita ad un set felpa + jogger comodo e divertente. Non mancano i punti luce e gli abiti preziosi a cui viene data una nuova interpretazione grazie all’accostamento di pezzi casuale: l’abito sottoveste in paillettes multicolor viene sdrammatizzato da maglioni in lana arancio, le mini in seta stampata laminata vengono abbinate a cardigan over dall’ispirazione granny. Ecco che, anche negli outfit più eleganti, si fa presente lo spirito sovversivo di Beatrice .b, che si diverte a sovvertire anche i pezzi più raffinati e senza tempo

http://www.mariomerone.com

Mario Merone