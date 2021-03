Albano Carrisi e la malattia con cui dovrà convivere per sempre: Ecco qual’è

Spread the love

Albano Carrisi è affetto da una brutta malattia con la quale, sebbene non sia mortale, dovrà convivere per tutta la vita, scopriamo qual’è

Albano Carrisi (Instagram)

Albano è un personaggio che riesce a far parlare spesso di se, il più delle volte senza neanche volerlo. La sua relazione con Romina Power suscitò parecchio interesse da parte dei lettori appassionati di cronache rosa.

Un aneddoto molto particolare su di lui è quello che riguarda l’Ucraina. Qualche tempo fa il paese rese nota la lista di persone indesiderate perché rappresentavano una minaccia per la sicurezza del paese. Tra questi figurava il cantante di Cellino San Marco.

Nel dicembre 2017, come spiegò lui stesso, è stato l’unico cantante straniero ad esibirsi durante le celebrazioni per i 100 anni del Kgb, alla presenza del presidente russo. Questo il motivo della decisione presa dall’Ucraina che comunque resta alquanto assurda e che scatenò la reazione del web.

Tra i “meme” più famosi di quell’occasione ce ne erano alcuni che ironizzavano sul nome del cantante, ricollegandolo alle più famose organizzazioni terroristiche come ad esempio “Albano CarrISIS”. Fu un episodio molto singolare e spiacevole, un po come è spiacevole la malattia che lo ha colpito e con la quale dovrà fare i conti per tutta la vita.

Albano Carrisi e la malattia con la quale dovrà convivere per sempre

Ci sono malattie gravi, che purtroppo portano alla morte, ed altre meno gravi con le quali bisogna imparare a convivere. Il cantante originario di Cellino San Marco rientra nel secondo gruppo fortunatamente.

Il cantante ha scoperto negli anni ’90 di soffrire di psoriasi, una malattia cronica della pelle che si arrossa e si squama, soprattutto in caso di stress e debilitazione. In quegli anni Al Bano era alle prese con un periodo decisamente difficile, dopo la scomparsa della figlia Ylenia e durante la separazione dalla moglie Romina.

“Mi è successo di tutto. Cominciai a vedere sulle mani, sulle ginocchia e sui piedi una strana dilatazione della pelle. Avevo un forte prurito e, quando mi grattavo, spesso sanguinavo. Si trattava di psoriasi, dovuta al grande stress che dovevo sopportare quotidianamente”.

Questa la sua confessione al settimanale Nuovo, al quale rilasciò un’intervista al riguardo, parlando anche di come se si riuscisse a superare lo stress si sconfiggerebbe la malattia.

“Oggi anche se non posso dire di aver debellato del tutto questa fastidiosissima malattia, diciamo che mi sento praticamente guarito dalla psoriasi. Tuttavia sto sempre attento a non farmi vincere dallo stress, altrimenti il problema ritorna a manifestarsi”.