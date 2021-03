a-hollywood,-a-casa-di-hilary-duff

Hilary Duff apre le porte della sua casa in stile georgiano di Beverly Hills, una villa di 5.260 piedi quadrati che ha già subito due ristrutturazioni. La cantante e attrice che ha avuto il suo esordio come idolo delle ragazzine di tutto il mondo nel ruolo di Lizzie McGuire l’ha comprata circa otto anni fa e ora vive assieme al marito e i figli Luca Cruz e Banks Violet Bair, più un terzo in arrivo.

Oltre alla famiglia, la casa è popolata da un gran numero di animali, che vanno dai cani, ai pesci, alle galline, che sono diventate l’ultima ossessione della star in tempi di isolamento causa pandemia. Prima di trasferirsi a Beverly Hills, Hilary Duff viveva a Los Angeles, a Toluca Lake, a pochi metri dalla casa della madre, ma la folla costante di paparazzi appostati aveva iniziato a pesare sulla sua quotidianità.

La cucina arredata con le piastrelle eccentriche scelte da Hilary Duff

La casa dell’attrice è studiata per essere una abitazione di famiglia. Il glamour e lo scintillio fanno capolino tra fotografie in bianco e nero dei bimbi, frutta morsicata, giocattoli, e scivoli montati per il divertimento dei piccoli di casa. Le stanze dei bambini sono un luna park in miniatura, tra percorsi stile Indiana Jones, reti di salvataggio, letti a castello e disegni. Anche il salotto formale, arredato con un décor femminile e moderno e richiami anni ’70, diventa un terreno di gioco: la credenza in rattan di Crate and Barrel diventa il nascondiglio di Luca, mentre i cristalli sparsi per la casa si trasformano negli accessori dei vari supereroi Marvel.

Fotografie e ritratti di famiglia sul vanity desk dell’attrice

La stanza preferita della cantante è senza dubbio quella in cui può stare completamente sola, chiudersi dentro e dedicarsi alla cura personale. In questa camera, arredata grossi specchi, una cabina armadio, un vanity desk e una vasca da bagno si è svolto il parto in acqua con cui ha dato alla luce la sua secondogenita.

Articolo originale su AD architecturaldigest.com