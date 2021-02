5 novità a fumetti uscite questa settimana

Manga e comics per tutti i gusti: dal graphic journalism all’horror, passando per le storie d’amore e i magazine per i più piccoli

Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra le novità a fumetti in uscita questa settimana. Un classico esempio di graphic journalism legato a un episodio buio della storia italiana; un mix di fantascienza e azione estrema da due grandi firme americane; una storia d’amore tra una ragazza e una vampira; un manga-horror-gotico-cult e un nuovo magazine Disney per i più piccoli.

Cosa volere di più dalla propria edicola, libreria o fumetteria di riferimento?

1. Fausto e Iaio. Per il nostro domani, di Francesco Barilli, Massimiliano Talamazzi

Milano, 18 marzo del 1978. L’Italia è ancora sconvolta dall’omicidio di Aldo Moro, avvenuto due giorni prima. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci sono due giovani, impegnati in politica, impegnati in un’inchiesta sui traffici di droga che ruotano intorno ai quartieri Lambrate, Città Studi, Casoretto. Stanno ritornando a casa dopo una serata al centro sociale di via Leoncavallo quando incontrano tre sconosciuti che attaccano briga, sfoderano delle pistole, sparano otto colpi sui due giovani.

L’ultima notte di Fausto e Iaio, le inutili indagini della Questura, la mano dell’estremismo di destra e l’ombra della ma, le coraggiose domande del giornalista dell’Unità Mauro Brutto, che condurranno alla morte anche quest’ultimo.

Un’opera di graphic journalism che racconta e ci ricorda un fatto di sangue, uno dei tanti degli anni di piombo, ma non per questo meno importante o meno tragico (BeccoGiallo, 128 pp, 17 euro).

2. Hardcore Reloaded, di Robert Kirkman, Marc Silvestri

Fantascienza e azione estrema nel secondo capitolo della saga ideata dalle superstar dei comics americani Robert Kirkman e Marc Silvestri.

Le intelligence internazionali si sfidano a colpi di spie, controspie e superspie. Ma il futuro del mondo potrebbe essere deciso dalla rivoluzionaria tecnologia Hardcore, che permette agli agenti speciali di prendere temporaneamente il controllo del corpo di qualsiasi persona sulla Terra.

Quando questo sistema viene utilizzato per fini malvagi, Drake, l’agente più letale ed esperto del team, abituato ad occupare la coscienza di criminali, politici e persone comuni pur di completare con successo le proprie missioni, è chiamato a tornare in azione e costretto a unire le forze con il proprio peggior nemico.

Un nuovo volume tra cascate di proiettili e colpi di scena (Saldapress, 120 pp, 19,90 euro).

3. Vampeerz vol. 1, di Akili

Ichika è una studentessa la cui vita cambia nel fatidico giorno in cui si celebra il funerale dell’amata nonna. La sua tristezza è infatti alleviata dall’incontro con Aria, una misteriosa ragazza che sostiene di arrivare da lontano e di conoscere la defunta.

Per Ichika, l’incontro inatteso con Aria è un vero e proprio colpo di fulmine. Ben presto, però, la ragazza scopre che Aria non è una giovane come tante, ma una vampira praticamente immortale, immune anche ai raggi del sole, e che ovviamente si nutre di sangue umano.

Sarà l’inizio di una storia d’amore non convenzionale, durante la quale Aria si insinuerà in ogni aspetto della vita di Ichika, con un fine insospettabile: trovare la persona giusta che possa, finalmente, porre fine alla sua secolare esistenza non-morta.

Non un horror ma una nuova serie manga all’insegna del romanticismo, leggera e divertente, che approda in Italia con questo primo volume (Dynit Manga, 160 pp, 12,90 euro).

4. Orochi 1, di Kazuo Umezz

Orochi sembra una ragazza normale. Ma allora perché, quando arriva in un’inquietante villa nel mezzo di una tempesta, con un lieve tocco della mano riesce a convincere le due sorelle che vi abitano ad accoglierla come domestica? E quale oscuro segreto nascondono le due ragazze nella cantina della magione? Perché sono terrorizzate dal numero 18?

Arriva in Italia un manga horror cult risalente al 1969 e firmato da Kazuo Umezz, autore di Io sono Shingo (Premio Comicon 2020 per la migliore edizione di un classico) e dell’inquietante Baptism.

Il primo di quattro volumi, per quattro storie indipendenti accomunate dalle atmosfere quasi gotiche e da una sensibilità per il sovrannaturale tipicamente giapponese. E, ovviamente, dalla dolce protagonista Orochi, sempre pronta a prendere il lettore per mano e accompagnarlo in luoghi bui e inquietanti (Star Comics, 312 pp, 15 euro).

5. Spookyzone. Il college dei mostri, Stefano Ambrosio, Alessandro Gatti, Francesco D’Ippolito

Arriva un nuovo magazine a fumetti ambientato nel mondo dei paperi Disney e dedicato ai più piccoli. In ogni numero, un’avventura da “brividi” di Qui, Quo e Qua, impegnati in avventure tra mostri e fantasmi.

I tre nipotini di Paperino vengono infatti nominati ambasciatori scolastici e partono per un viaggio intorno al mondo insieme ai colleghi Elinah e Tomiko, provenienti rispettivamente dal Kenya e dal Giappone. Primo numero, prima tappa: il Gooseberry College, un classico istituto inglese che si rivela (apparentemente) infestato da mostri. Starà a Qui, Quo, Qua e ai loro nuovi amici risolvere il mistero.

Oltre alla storia a fumetti ogni numero conterrà un gadget in omaggio (il primo è un memo game dall’aspetto un po’ retrò). In edicola per lettori dai 6 anni in su (Panini Comics, 48 pp, 4,90 euro).