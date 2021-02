un-attico-vista-oceano-nel-grattacielo-firmato-porsche

Un appartamento arredato dallo studio Hinojosa Design, pezzi creati su misura all’interno del lussuoso grattacielo Porsche Design a Sunny Isles, in Florida. Pochi elementi essenziali ma estremamente curati, lasciano spazio alla vista mozzafiato sull’oceano.

«Il proprietario era alla ricerca di una casa dal carattere unico e distinto ma allo stesso tempo che non fosse tropo legato né alla contemporaneità né al passato. Hanno una collezione unica di pezzi d’arte e mobili, infatti per noi è stato molto semplice inserirli in questo stupendo attico». A raccontarci il progetto Sabrina MacLean che insieme alla madre insieme alla madre Carola Hinojosa sono fondatrici dello studio Hino con sede a Miami. «Questo appartamento è una delle numerose case vacanza dei proprietari. Sono una coppia con una bellissima figlia adolescente, originari di Città del Messico. Hanno più società in vari settori tra cui quello immobiliare, manifatturiero».

Ph Kris Tamburello

«L’appartamento era “decorators-ready”, ovvero gli unici ambienti completati erano il bagno e la cucina, mentre il resto era una tela bianca» – continua la designer. Lo studio Hinojosa ha lavorato all’appartamento partendo dalla base, ridisegnando tutti gli spazi, così da ospitare suite più grandi, ripensando una migliore distribuzione del bagno e della cucina, e creando un ambiente aperto e che interagisse con l’esterno. «Una delle richieste più importanti da parte del cliente era creare uno spazio molto speciale per la figlia, così che potesse avere la sua privacy e allo stesso tempo passare dei bei momenti con i suoi amici».

Ph Kris Tamburello

«Abbiamo lavorato al dine di creare un appartamento che sopportasse la prova del tempo ma che allo stesso tempo fosse abbastanza audace, per aggiungere un tocco di personalità e unicità tenendo sempre conto della funzionalità e delle esigenze del cliente. L’appartamento aveva un layout molto curvo, quindi abbiamo deciso progettare il terrazzo facendo sì che abbracciasse tutte le aree comuni, per creare una soluzione fluida e continua», continua Sabrina MacLea.

In questo progetto a spiccare è la tavolozza neutra con tocchi di colori negli accessori, nei pezzi d’arte e in altri piccoli dettagli. «Nella zona in cui abbiamo usato colori audaci è stata quella destinata alla figlia. In questo spazio abbiamo voluto essere davvero creativi e uscire dalla comfort zone dei colori e dei materiali», svela la designer. «Per l’interior ci siamo sbizzarriti, mescolando pezzi iconici della metà del secolo con arredi e accenti moderni. Viaggiamo in tutto il mondo alla ricerca di mobili e arte unici nel loro genere. Abbiamo selezionato opere d’arte di artisti come: Sir Antony Gormley, Giuseppe Penone, Idris Khan, Robert Mapplethorpe, Robert Longo, Jeppe Hein, Cerith Wyn Evans. Alcuni dei mobili provengono da artisti fantastici come: Wendle Castle, Matthieu Lehaneur, Fredrikson Stallard, Vladimir Kagan, India Mahdavi, Todd Merrill Studio, Christian Liaigre».

Ph Kris Tamburello

«Il nostro stile nel corso degli anni è stato per lo più contemporaneo. Ci piace acquistare pezzi unici della metà del secolo, per creare un dialogo tra gli arredi. Amiamo il design pulito, asimmetrico e minimalista. Ognuno dei nostri progetti ha un carattere unico e asseconda la personalità del cliente. Ci concentriamo sulle proporzioni, sui materiali lussuosi e sui dettagli meticolosi», conclude Sabrina MacLea.