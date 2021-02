Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, Antonella Fiordelisi svela: non sarò all’Isola dei famosi

Antonella Fiordelisi, uno dei nomi più quotati tra i naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ha smentito la notizia pubblicamente; dopo aver ripubblicato un articolo di giornale su Instagram, la ragazza ha espressamente detto che purtroppo, per motivi lavorativi, la ragazza non sarà una naufraga.

Antonella Fiordelisi, bellissima ex tentatrice di Temptation Island, era uno dei nomi più quotati per partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5; addirittura il suo nome sarebbe apparso in numerose liste del cast, alquanto attendibili.

Nelle ultime ore però è stata la stessa Antonella a far calare il sipario su questa notizia; mentre la ragazza si trovava in viaggio per tornare nella sua Salerno, dopo gli impegni lavorativi che la vedevano a Milano, la valletta di Tiki Taka ha visto il suo volto su un articolo.

“Mi dispiace, ma purtroppo non ci sarò”, questo scrive Antonella vedendo la sua foto in un articolo su Gilles De Rocca, uno dei concorrenti confermati del reality condotto da Ilary Blasi, ed ex concorrente di “Ballando con le stelle“, ha deciso di confermare che lei non ci sarà.

Leggi anche: Temptation Island: Antonella Fiordelisi naufraga all’Isola dei Famosi?

Antonella Fiordelisi non sarà sull’isola dei Famosi

Molte mogli, come Miram Galanti, innamorata di Gilles De Rocca, temono che i loro uomini cadano nelle tentazioni delle “sirene“, così sono state definite le belle ragazze che prenderanno parte al programma.

Antonella però non sarà una di queste, così come confermato anche dalla stessa: “Visto che in molti me lo stavate chiedendo, adesso posso dirvelo. Purtroppo non ci sarò”; la dichiarazione di Antonella fa intendere che una contrattazione ci sia stata ma che, alla fine, non sia andata a buon fine per diversi motivi.

Forse per i troppi impegni che stanno coinvolgendo Antonella, al punto da portarla a decidere di trasferirsi a Milano, avranno posto la ragazza nelle condizioni di dover fare una scelta, seppur dura.

Quest’anno non è l’anno in cui Antonella sarà una sirena dell’Isola dei Famosi, ma mai dire mai nella vita!