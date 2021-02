stati-uniti,-il-governatore-cuomo-accusato-di-molestie-sessuali-da-una-seconda-donna

Sempre più guai per Andrew Cuomo. Una seconda donna, anche lei un’ex assistente del potente governatore di New York, lo accusa di molestie sessuali. La venticinquenne, Charlotte Bennett, come racconta il New York Times, sostiene che Cuomo le abbia più volte detto di essere aperto a relazioni sessuali con donne ventenni, facendo quindi chiare allusioni.

Il governatore, 63 anni, in una nota al quotidiano nega categoricamente gli episodi. Mentre ancora infuria la polemica sui dati falsi sulle morti per Covid nelle case di cura forniti dal suo ufficio.

Un’altra ex aiutante, Lindsey Boylan, ex vice segretario per lo sviluppo economico e consigliere speciale del governatore, ha recentemente accusato Cuomo di averla sottoposta a un bacio indesiderato e a commenti inappropriati. Anche in questo caso Cuomo ha negato le accuse.

“Non ho mai fatto avances nei confronti della signora Bennett né ho mai inteso agire in alcun modo che fosse inappropriato ”, ha replicato il governatore di New York. Cuomo ha detto di aver autorizzato una revisione esterna delle accuse di Bennett. Il consigliere speciale del governatore, Beth Garvey, ha detto che la revisione sarebbe stata condotta da un ex giudice federale, Barbara Jones: “Chiedo a tutti i newyorkesi di attendere i risultati della revisione in modo che conoscano i fatti prima di esprimere un giudizio”, ha detto Cuomo.

Bennett ha detto al Times che il suo colloquio più inquietante con Cuomo è avvenuto il 5 giugno, quando era sola con lui nel suo ufficio di Albany. Ha detto che Cuomo ha iniziato a chiederle della sua vita personale, dei suoi pensieri sulle relazioni romantiche, incluso se l’età fosse un fattore, e ha detto che era aperto alle relazioni con le donne sui vent’anni. Bennett ha detto di aver anche evitato una domanda di Cuomo sugli abbracci dicendo che le mancava abbracciare i suoi genitori. Ha detto che Cuomo non l’ha mai toccata. “Ho capito che il governatore voleva portarmi a letto, e mi sono sentita terribilmente a disagio e spaventata”, ha detto Bennett al Times. “E mi chiedevo come avrei fatto a uscirne e ho pensato che fosse la fine del mio lavoro”.