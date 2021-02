Ingredienti

250 g brodo vegetale

180 g farina

150 g ricotta

50 g vino bianco secco

50 g latte

16 g lievito in polvere per pizze

5 g carciofi

3 uova

1 scalogno

limone

menta

olio extravergine di oliva

sale

pepe

burro e farina per gli stampi

Durata: 1 h 30 min Livello: Medio Dosi: 6 persone

Per la ricetta dello sformatino di carciofi, mondate i carciofi, tagliateli a metà per eliminare la barba interna e metteteli a bagno via via in 1/2 litro di acqua con il succo di 1/2 limone. Tenete anche parte del gambo, che potrete sbucciare fino al cuore e mettere insieme ai carciofi.

Sbucciate lo scalogno, tritatelo e rosolatelo in una padella con un filo di olio, quindi aggiungete i carciofi e i gambi e fateli insaporire. Sfumate con il vino bianco, quindi portate a cottura aggiungendo il brodo e qualche foglia di menta, in circa 18-20 minuti.

Scolate carciofi e gambi e frullateli con un po’ del loro liquido di cottura, salate e pepate, quindi passate al setaccio per ottenere una crema più liscia.

Amalgamate la farina e il lievito, poi incorporatevi le uova e il latte.

Lavorate la ricotta con circa 50 g di olio e aggiungetela al composto, unite anche 200 g di crema di carciofi, sale e pepe.

Versate il composto ottenuto in 6 stampini (ø 6,5 cm, h 6 cm), bene imburrati e infarinati.

Infornate gli stampini a 170 °C per circa 40 minuti. Lo sformatino sarà pronto quando avrà un bel colore dorato: per controllare la cottura, infilate uno stecchino, che dovrà fuoriuscire asciutto.

Servite gli sformatini accompagnandoli a piacere con eventuale crema di carciofi rimasta.

Ricetta di Antonino Cannavacciuolo