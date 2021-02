sanremo-2021,-maurizio-costanzo-svela-il-vero-motivo-per-il-quale-amadeus-ha-scelto-barbara-palombelli

Spread the love











Sanremo 2021 è alle porte e la preoccupazione per un Sanremo che farà storia è tanta. Amadeus, per quanto si possa dire sereno e carico di energia, c’è da scommettere, che non ci sta dormendo la notte perché l’organizzazione della Kermesse musicale più importante della televisione italiana crea tante emozioni anche contrastanti tra di loro.

Amadeus al suo fianco avrà Fiorello e questo, a suo dire , lo rasserena molto perché il rapporto tra i due è fraterno e certamente stanno condividendo, in queste ore, poche, che li separano dall’inizio della manifestazione sanremese, le paure e le speranze di un’edizione che non si farà dimenticare tanto presto.

Amadeus e tutte le polemiche che gli sono state attribuite

Amadeus è sempre stato visto dal pubblico come un personaggio molto cordiale, sereno e sorridente, invece, qualche settimana fa ha dato un’altra impressione, quella di un uomo molto deciso , che sa quello che vuole e che non si lascia convincere tanto facilmente. Amadeus è stato al centro di tante polemiche , che sono state anche sottolineate da Fiorello nella sua presa in giro, che non poteva mancare del collega/fratello. Amadeus ha discusso molto perché voleva a tutti i costi il pubblico in sala, perché ha la moglie, Giovanna Civitillo che presenterà il Prima Festival perché ha cacciato Morgan e ha voluto Bugo. Lui ha sempre glissato molto su ciò che gli è stato chiesto ma ha sempre sostenuto che non era affatto vero che ha minacciato di lasciare la conduzione e la direzione artistica del Festival.

Sulla moglie, invece, in conferenza stampa ha detto che gli sembrava strano che la gente non dica niente quando si danno dei vantaggi alle amanti ma si scandalizza quando gli stessi vantaggi li riceve una moglie.

Maurizio Costanzo svela perché Amadeus ha scelto Barbara Palombelli

Maurizio Costanzo cura una rubrica sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti dove chiacchera con le persone che fanno commenti sui personaggi televisivi, sulle trasmissioni o gli chiedono un parere.

Uno spettatore ha chiesto a Costanzo, a proposto di Barbara Palombelli: “Merita tanto spazio? Il suo doppio ruolo in televisione non mi convince”, infatti, la Palombelli conduce sia Forum che lo Sportello di Forum ma anche Stasera Italia.

Maurizio Costanzo ha risposto: “Riesce bene in tutte le trasmissioni che conduce e sicuramente riuscirà a farsi valere sul palco dell’Ariston“.

Quindi per Costanzo, Amadeus l’ha scelta perché saprà farsi valere così come accade nelle sue trasmissioni e anche perchè con lei si va sul sicuro vista la sua grande professionalità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...