Sanremo 2021, l’amministratore delegato della Rai spiega il perché della presenza di Barbara Palombelli

Il nome di Barbara Palombelli si è aggiunto a quello delle donne che affiancheranno Amadeus durante il Festival di Sanremo 2021. La notizia è arrivata a sorpresa a pochi giorni dall’inizio del Festival che, come sappiamo, avrà inizio il prossimo martedì 2 marzo. A comunicarlo sarebbe stata lei stessa dal suo profilo Facebook.

Dalle parole di Barbara Palombelli trasparirebbe tutta l’emozione per questa opportunità datele da Amadeus e per il permesso accordatole da Mediaset:

Ho ricevuto una telefonata di Amadeus…E sarò a Sanremo con lui venerdì 5 marzo! Sono stata al festival varie volte come giornalista e in giuria ma questa volta è diverso: salirò sul palco!!! Sarà una emozione pazzesca, incredibile: Sanremo è casa, è famiglia. È la nostra memoria, sono mio padre e mia madre che guardano la tv con noi bambini… Quest’anno, poi, sarà una edizione speciale! Il pensiero correrà a tutti quelli che hanno sofferto e sarà ancora più importante mostrare un Paese unito che saprà ritrovare nella musica, come ha sempre saputo fare nella sua storia, una grande energia per rinascere!!! Grazie Amadeus! E grazie alla mia meravigliosa azienda, Mediaset, che mi autorizza ad andare!!! fonte: ilfattoquotidiano.it

In questi giorni, però, sarebbe stata mandata avanti una piccola polemica sul fatto che si siano “pescati” volti della concorrenza per la conduzione della kermesse musicale. A rispondere a questa polemica ci avrebbe pensato Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, durante un intervento in Commissione Vigilanza:

L’episodio di Sanremo credo debba essere valutato in modo diverso proprio perché è Sanremo, è l’evento. Non è la prima volta che un volto della concorrenza è presente a Sanremo. Anche nel recente passato ci sono state conduzioni più durature nell’ambito delle diverse serate che arrivavano dalla concorrenza. Sarà quindi, come al solito, un Festival plurale e inclusivo fonte: biccy.it

Voi cosa pensate del fatto che anche volti di Mediaset abbiano l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo come protagonisti delle serate?