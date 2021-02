poste-italiane-prosegue-la-consegna-di-vaccini-astrazeneca-alle-asst-milanesi-e-al-centro-ospedaliero-militare-di-via-saint-bon.

Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Milano dei vaccini AstraZeneca. Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere le loro destinazioni finali nel capoluogo.

Nel dettaglio hanno ricevuto 6.900 dosi ciascuna del vaccino AstraZeneca l’ASST Grande – Ospedale Metropolitano di Niguarda in Piazzale Ospedale Maggiore 3, l’ASST Fatebenefratelli Sacco – P.O. Sacco in Via G.B. Grassi 74 e l’ASST Santi Paolo e Carlo – Ospedale San Paolo in Via A. di Rudinì 8.

Al Centro Ospedaliero Militare – Dipartimento di Medicina Legale di Via Simone Saint Bon 7 sono state consegnate 2.400 dosi di vaccino AstraZeneca.

Complessivamente il corriere SDA sta consegnando nelle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli, Trento, Bolzano, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia 280 mila dosi AstraZeneca.