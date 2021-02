plin-di-trota,-robiola-e-radicchio

Ingredienti PER LA PASTA

350 g farina

13 tuorli

Ingredienti PER IL RIPIENO

300 g trota salmonata pulita

80 g latte

50 g albume

timo limone

sale

Ingredienti PER IL CONDIMENTO

300 g robiola

100 g latte

1 radicchio lungo tardivo

amido di mais

limone

olio extravergine di oliva

aceto

sale

pepe rosa

PER LA PASTA

Impastate la farina con i tuorli, raccogliete l’impasto in una palla, copritelo con una pellicola alimentare e ponetelo a risposare in frigo per 1 ora.

Stendete la pasta, ottenendo una sfoglia di circa 2 mm di spessore.

PER IL RIPIENO

Tagliate la trota a pezzetti e frullatela con il latte, gli albumi e 1 cucchiaino di foglie di timo limone, regolando di sale.

PER I PLIN

Tagliate la sfoglia in strisce di circa 6 cm; distribuite il ripieno in piccole noci sulle strisce di sfoglia, tenendo una distanza di un paio di centimetri l’una dall’altra; bagnate i bordi della sfoglia con poca acqua e sovrapponeteli, pizzicando tra una noce e l’altra, in modo da eliminare l’aria in eccesso, quindi tagliate con la rotella tagliapasta tra una noce e l’altra, ottenendo dei raviolini; pizzicatene le estremità per sigillarli (plin, in dialetto piemontese, vuole dire pizzicotto).

PER IL CONDIMENTO

Sciogliete 1 cucchiaino di amido di mais in poco latte.

Portate a bollore il resto del latte, unitevi l’amido di mais sciolto e fate cuocere per 4-5 minuti; togliete dal fuoco, aggiungete la robiola e stemperatela mescolando; insaporite con sale e pepe rosa.

Mondate il radicchio, spezzettatelo e saltatelo in padella con un paio di cucchiai di olio e una spruzzata di aceto per circa 3 minuti, regolando di sale.

Cuocete i plin in acqua bollente salata e scolateli quando salgono a galla.

Distribuite la crema di robiola nei piatti, accomodatevi i plin e il radicchio saltato, completate con pepe rosa e scorza di limone grattugiata e servite subito.