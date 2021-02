La pizza di patate in padella è un contorno gustoso, che può diventare un piatto unico con un’aggiunta di verdure. Potremmo definirla un connubio di tradizioni italiane da Nord a Sud, un po’ gateau di patate e un po’ frico. Da questi piatti però si differenzia per semplicità di lavorazione e per l’uso di ingredienti light e di pochissimi grassi, tanto che questa pizza può essere un pasto eccellente anche per chi segue una dieta ipocalorica.

Il vantaggio di questa ricetta è che si realizza in poco tempo, e che, dati questi ingredienti come base, si possono aggiungere molte cose: affettati, verdure, olive, spezie. Diventa molto facilmente un piatto perfetto per tutta la famiglia, che piace anche ai bambini. Se lasciata raffreddare e porzionata, è una buona idea anche per un pranzo al sacco o un pic-nic.

Per ottenere una cottura perfettamente dorata e croccante, munitevi di una padella antiaderente, che favorisca la cottura in modo uniforme.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

800 g Patate

60 g Farina 00

200 g Mozzarella fior di latte

1 cucchiaio Olio extravergine di oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

q.b. Rosmarino

Preparazione

Per preparare la ricetta della pizza di patate in padella, pelate le patate e tritatele con una grattugia dai fori larghi.

Riunite le patate tritate in una ciotola, aggiungete la farina, il rosmarino, il sale e il pepe e amalgamate il tutto con un cucchiaio di legno.



Oliate il fondo di una padella di 28 cm ed eliminate l’eccesso di olio con un foglio di carta.

Aggiungete metà composto, tagliate la mozzarella a fette e disponetela su tutta la superficie della pizza.

Coprite con l’altra metà del composto e schiacciate bene.



Lasciate cuocere per 10 minuti, a fiamma dolce.

Girate la pizza di patate, aiutandovi con un piatto o con un coperchio, e lasciate cuocere dall’altro lato per altri 10 minuti.



Servite calda.