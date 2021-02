La pasta con bietole e noci al forno senza glutine è un piatto completo, e il fatto che sia preparato senza glutine non toglie nulla alla sua bontà; infatti la besciamella addensata con la farina di riso, l’amido di mais e la fecola di patate diventa più impalpabile e cremosa della corrispondente preparata con la farina di frumento. Il formaggio e le spezie aggiungono inoltre quella nota gaudente e filante che, in aggiunta alla crosticina che si fa sotto al grill del forno, fanno di questa pasta un peccato di gola.

Siamo abituati a pensare alla pasta al forno come a un piatto elaborato, da grandi occasioni, e soprattutto da relegare alla cucina della nonna, come la stragrande maggioranza del confort food tradizionale italiano.

In questa variante però il condimento della pasta è davvero veloce da preparare, oltre che più leggero della versione tradizionale. Inoltre, per chi è attento a queste cose, l’aggiunta delle noci apporta al piatto un buon contenuto di Omega3, utili alla protezione del sistema cardiovascolare, così possiamo aggiungere una generosa dose di formaggio grattugiato senza sentirci troppo in colpa.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

500 g Bietole

1 cucchiaino Sale

1 pizzico Pepe

60 g Burro

35 g Farina di riso finissima senza glutine

15 g Amido di Mais senza glutine

10 g Fecola di patate senza glutine

500 g Latte

1 pizzico Noce Moscata

1 pizzico Sale

200 g Emmenthal grattugiato

50 g Parmigiano Reggiano grattugiato

2 cucchiai Noci tritate

250 g Pasta corta senza glutine

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con bietole e noci al forno senza glutine, bisogna prima di tutto preparare la besciamella senza glutine. Per farlo, fate fondere il burro in una casseruola e aggiungete il sale e la noce moscata. Unite le farine in una volta sola e mescolate fino a che il composto non è omogeneo. A questo punto diluite con il latte caldo, prima qualche goccio, e poi man mano il resto. Lasciate cuocere mescolando continuamente con una frusta fino a che la besciamella non assuma una consistenza cremosa.

Passate ora al condimento della pasta: lavate molto bene le bietole sotto acqua corrente, tagliate via gran parte del gambo bianco e tritate grossolanamente con un coltello.

Scaldate l’olio d’oliva in una casseruola e unite le bietole, un pizzico di sale e un pizzico di pepe e lasciate cuocere finché le bietole non sono tenere.

Cuocete infine la pasta in abbondante acqua salata per la metà del tempo di cottura indicato sulla confezione. Scolate la pasta, versatela in una ampia ciotola e conditela con un filo d’olio d’oliva.

Condite la pasta con le bietole e mescolate.

Versate gran parte della besciamella, tenendone da parte qualche cucchiaiata, e mescolate di nuovo per amalgamare bene il tutto.

Unite anche l’Emmenthal, lasciandone da parte un paio di cucchiai.

Aggiungete infine anche le noci tritate, tenendone qualcuna da parte per la decorazione finale.

Versate un paio di cucchiai di besciamella sul fondo di una pirofila.

Versate al suo interno la pasta e coprite con la restante besciamella, ancora dell’Emmenthal, il parmigiano grattugiato e qualche noce.



Cuocete in forno preriscaldato a 200° per circa 20 minuti.

Servite ben caldo.