LA CAPACITÀ DEL SISTEMA DI TENERE SOTT’ACQUA I POPOLI – Francesco Toscano

Francesco Toscano apre il suo discorso spiegando il senso profondo dell’iniziativa di un convegno costituente di una nuova forza politica.

Per il presidente Toscano, mettere insieme tante persone, senza una chiara prospettiva politica, aizzati soltanto da una retorica allarmistica “produce risultati fasulli come quelli visti in questo parlamento, in teoria popolato da gente che doveva difendere il popolo e che ora è finito protetto dalla sottana di Mario Draghi”. Ciò è accaduto non per improvvisazione o impazzimento improvviso della classe dirigente, spiega Toscano, ma è il risultato cinico e lucido di un potere che ha perso ogni pudore.

“Questo sistema non ci porta al voto adesso, ci atrofizza all’interno di una retorica emergenziale che diventa infinita perché non ha ancora pronto il nuovo contenitore del dissenso” – e prosegue – “La paura vera di questi burattinai non è tanto quella di vedere finire in Parlamento un gruppo che possa far sentire una voce autentica, ma che sedimenti nel Paese una maggioranza culturalmente attrezzata pronta a dire basta, è questo il loro terrore ed è questo quello che noi vogliamo fare.

“La capacità del sistema di tenere sott’acqua i popoli e di evitare che si sedimenti un pensiero alternativo che si trasformi in forza politica alternativa”.

Claudio Messora