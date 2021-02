Il Segreto, anticipazioni oggi 28 febbraio: Marta è in pericolo?

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 28 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola oggi su Canale 5 alle 14.30? Alla Casona i familiari sono preoccupati per Marta. Oltre a discutere spesso in modo animato col marito Ramon, è possibile che quest’ultimo l’abbia picchiata?

Il Capitan Huertas annuncia ai cittadini di Puente Viejo che la repubblica ha trionfato e che il Re lascerà il paese per rifugiarsi a Parigi.

I paesani festeggiano, tranne don Filiberto, molto preoccupato per la situazione.

Inigo affronta Jean Pierre, l’amante francese della marchesa Isabel de Los Visos nascosto alla Habana, e lo raggiunge al padiglione. I due parlano di Isabel. Da allora, però, Inigo scompare.

Il giorno seguente, Tomas e Adolfo, preoccupati per il caposquadra, prendono in mano la situazione e di costringono la marchesa a svelare la verità sull’uomo che tiene nascosto.

Tra Marta e Ramon c’è molta tensione. Ma oltre all’evidenza delle discussioni frequenti, si insinua un sospetto nei parenti: si teme che Ramon possa aver picchiato la moglie.

Onesimo, che doveva presentare le sue memorie, si tira indietro all’ultimo secondo. Antonita, che non avrebbe potuto desiderare occasione migliore per rifarsi su di lui, lo riempie di insulti.

Francisca tenta di rimanere ottimista sulle condizioni di Raimundo.

Donna Isabel parla di Jean Pierre ai due figli, spiegando loro che senza di lui, non avrebbe sostenuto il matrimonio con Simon Castro.

Adolfo confessa a Tomas la sua paura: teme che il figlio di Marta non sia di Ramon, ma suo.

Tra lui e Ramon, durante un confronto, scoppia una violenta lite, che finisce a pugni.

Il Capitano Huertas avverte Alicia che potrebbe trovarsi in pericolo. La società segreta degli Arcangeli si riunisce. Donna Isabel, che è uno dei membri, propone un attacco ancora più violento dell’attentato de La Puebla.

Inigo risulta ancora scomparso. Anche la Guardia Civile comincia ad indagare sul caso. Hipolito non sa più come calmare Dolores, impazzita per via del mal di stomaco della nipotina Belen.

Domenica 28 febbraio “Il Segreto” vi aspetta con una puntata inedita della dodicesima e ultima stagione dalle 14.30 alle 16 circa su Canale 5.

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al sabato.