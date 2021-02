folla-e-caos-a-napoli,-la-zona-arancione-non-frena-assembramenti-e-movida

Ormai è diventato un grande classico: nel weekend appena sbuca un po’ di sole i napoletani si riversano in strade e piazze dando il via a clamorosi assembramenti. Non rinunciano nemmeno alla movida serale come risulta dalle numerose segnalazioni. Il tutto nonostante la zona arancione e il pericolo imminente di finire in zona rossa.

Durante la serata di sabato centinaia di persone, soprattutto giovani, si sono incontrate nelle strade della movida. Dove un tempo c’erano bar e ristorantini aperti la sera adesso c’è solo buio ma le persone non rinunciano alle abitudini. Così video e immagini di folle di ragazzi assembrati e molto spesso senza mascherine rimbalzano sui social.

A piazza del Gesù, per le vie del centro storico e a piazza Bellini si sono radunati centinaia di giovani. Nella zona di calata Trinità Maggiore, a ridosso di piazza del Gesù una volante della polizia impegnata a disperdere gli assembramenti è stata insultata in malo modo.

Con la bella giornata di domenica è scattato anche il solito “liberi tutti”. Il lungomare è stato preso letteralmente d’assalto nonostante i ristoranti siano chiusi. Il traffico di auto ha congestionato tutta la zona. Anche le vie dello shopping sono state popolate da centinaia di persone dal Vomero a Chiaia. Non ci sono norme in vigore che vietano questo tipo di attività ma solo l’invito a essere prudenti che però puntualmente viene disatteso.

Inascoltato anche l’appello del presidente della Regione Vincenzo De Luca che con l’ordinanza di chiusura delle scuole fino al 14 marzo ha invitato tutti i cittadini a “Rimanere a casa il più possibile”.

