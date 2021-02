festival-di-sanremo-2021,-morgan-lancia-uno-scoop-choc-sulla-canzone-di-bugo?

Morgan avrebbe lanciato un dardo infuocato contro Bugo, il suo ex compagno nell’avventura del Festival di Sanremo 2020. Si, perché Bugo quest’anno parteciperà da solista alla kermesse. E se la vendetta è un piatto che va servito freddo, Morgan l’avrebbe fatto proprio al momento giusto.

Si, perché il cantautore avrebbe rivelato che la canzone con la quale Bugo calcherà il palco dell’Ariston avrebbe già visto il “no” secco di un altro direttore artistico. Due anni fa, stando al racconto di Morgn, Claudio Baglioni avrebbe rimandato indietro la canzone.

Questa dichiarazione che ormai sta facendo il giro del web, Morgan l’avrebbe fatta dalle sue Instagram Stories:

Una versione che cozzerebbe contro quella di Bugo, che avrebbe fornito, stando a quanto riportato da TVBlog, in un’intervista per La Repubblica:

La canzone che Bugo presenterà al Festival di Sanremo 2021 si chiama E invece si e potremo ascoltarla a partire da martedì della prossima settimana, quando inizierà il Festival.

Nel frattempo, Morgan avrebbe lanciato un’altra piccola polemica sul Festival, facendo un bilancio di quanto accaduto dallo scorso anno:

Febbraio 2020, un anno fa, anche se sembra una foto di 10 anni fa, da quanto sono invecchiato fisicamente, moralmente, artisticamente, spiritualmente. Un anno che a dire “baratro” non basta, e credo non solo per me, perché questa discesa agli inferi è stata attivata dalla prima quarantena e continua nella stessa ferocia esistenziale a stupire persino il mio più fondo pessimismo, che non ha mai avuto nulla a che spartire con il disumano, anzi, era frutto di un pensiero che portava ad un agire intelligente, ragionato ma di cuore. Ora sono appeso all’unica certezza che mi è data, deduzione pura e vera, vuota d’ogni speranza che riporti Primavera, che probabilmente abbiamo ancora molta vita, finché questo dispiacere lo viviamo con stupore.