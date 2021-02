Ezio Greggio dal rifiuto di Sanremo alle sue fidanzate: Non guardo l’età

Spread the love

Ezio Greggio ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua vita lavorativa ma anche riguardanti la sua vita privata “movimentata”

Ezio Greggio (Instagram)

Ezio Greggio è uno dei due volti simbolo di Striscia la Notizia insieme ad Enzo Iacchetti. Conduce il programma sin dal primo episodio, salvo qualche breve periodo in cui è stato sostituito per poi tornare.

Col passare degli anni è normale anche per i volti dello spettacolo consolidare il loro rapporto. Questo è quello che è successo ad Enzo ed Ezio i quali sono diventati un connubio vincente in ambito televisivo.”Prima di tutto è un amico. Chi viene dai laghi ha quella vena tenera e surreale che ricorda Pozzetto, Jannacci, Piero Chiara. Ricci mi mandò a incontrarlo a Roma, eravamo in un ristorante all’aperto, io gli parlavo e Enzo si guardava intorno.

Queste le sue parole quando ha espresso il suo parere sul collega, il quale però sembra pensarla diversamente: “Non ho amici nel mio ambienti di lavoro. Ho amici che fanno gli idraulici, i meccanici, qualcuno il dentista e uno il commercialista”. Rivelò durante un’intervista il suo collega, definendolo più come un compagno di banco.

La carriera di Ezio Greggio è sicuramente costellata di grandi successi, tuttavia ci sono particolari che fino a poco tempo fa rimasero ignoti.

Ezio Greggio, il rifiuto a Sanremo e le sue fidanzate: “Non guardo l’età”

Ormai consolidato come uno dei volti più influenti di Mediaset Ezio Greggio in una recente intervista rilasciata al Corriere Della Sera ha parlato senza filtri, dalla sua vita privata a quella lavorativa senza lasciare nessun particolare, come ad esempio il grande rifiuto a Sanremo.

Quando gli hanno chiesto se la Rai lo avesse mai cercato ha risposto così: “Occasioni ci sono state, ricordo un approccio pesante per condurre Sanremo. Ma ho contratti con Mediaset che si rinnovano e diventa difficile fare trattative. Io di Striscia non mi stancherei mai, con Ricci ci capiamo senza parlare, ma a questo punto della carriera vorrei aggiungere anche altre esperienze”.

Sembrerebbe dunque che l’ipotesi Sanremo sarebbe potuta essere un’esperienza a lui gradita. L’intervista continua ed il conduttore ci parla anche della sua vita privata.Tra la Vecchia Signora e una giovane fidanzata chi sceglie? Questa la domanda a bruciapelo che gli è stata posta e la sua risposta è stata molto eloquente.

“La Vecchia Signora è giovanissima… Però scelgo tutt’e due. Non guardo mai l’anagrafe di una compagna, e poi si può avere una compagna più matura dell’età che ha”.