era-la-compagna-di-ballo-di-kleidi-ad-amici:-ecco-che-fine-ha-fatto-anbeta

Anbeta fu la compagna di ballo di Kleidi nel talent show Amici di Maria De Filippi, andiamo a scoprire che fine ha fatto e cosa fa oggi

Anbeta (Instagram)

Amici, il programma di Maria De Filippi, inizialmente si chiamava Saranno Famosi, il titolo si ispirava all’omonimo film. Questo perché l’obbiettivo era quello di creare una scuola televisiva per cantanti e ballerini di talento ancora all’inizio della loro carriera.

Nella seconda edizione del programma ad emergere sono state due ragazze: la cantante Giulia Ottonello e la ballerina Anbeta Toromani. A vincere è stata la prima, ma a rimanere nel cuore degli spettatori è stata proprio la ballerina di origini albanesi.

Maria si innamorò di lei, tanto che alla fine di quell’edizione gli chiese di rimanere nel cast del programma come membro del corpo di ballo. Tuttavia nel 2010 tutto questo finì a seguito di un diverbio con Maria De Filippi.

La conduttrice si è infastidita sentendo un commento della ballerina su uno dei ragazzi in gara. Per lei si è trattò di mancanza di rispetto nei confronti del concorrente ed ha deciso di non lasciare correre, riprendendola durante una registrazione.

Non è chiaro cosa sia successo dopo quell’episodio, fatto sta che ha portato alla separazione tra la ballerina ed il programma che la rese celebre. Nel 2013 tornò in qualità di senior coach per i ballerini e giudice esterno, ma dopo questa apparizione di lei non si seppe più nulla.

LEGGI QUI>>> Il nome di Mara Venier tatuato sul braccio: ecco chi è

LEGGI QUI>>> Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier: Ecco cosa fa ora

Anbeta, compagna di ballo di Kleidi: che fine ha fatto?

La parentesi davanti le telecamere è dunque finita, tuttavia Anbeta non ha rinunciato alla danza. Dopo amici cominciò a collaborare con diverse compagnie teatrali e da qualche anno è stabile al Teatro.

San Carlo di Napoli insieme al fidanzato e collega Alessandro Macario. I due si sono conosciuti durante una rappresentazione de Il Lago dei Cigni e si sono innamorati durante le prove.

In un’intervista concessa ad Adn Kronos, la donna ha rivelato di non rimpiangere il mondo della televisione, e di non essere pentita di averne fatto parte.

“Non rimpiango gli anni trascorsi in televisione, ma ormai il mio futuro è il teatro. Fino a qualche anno fa, non avevo la possibilità di poter scegliere. Ero un’extracomunitaria e le leggi italiane non mi permettevano nemmeno di fare le audizioni”.