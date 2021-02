elisa-isoardi-va-all’isola-dei-famosi,-giovanni-ciacci-al-veleno:-“gliel’avrei-fatta-pagare”

Spread the love











Tra un po’ partirà L’Isola dei famosi che prenderà il posto del Grande fratello vip. L’isola dei famosi sarà condotto da Ilary Blasi e l’inviato sarà Massimiliano Rosolini.

E’ ormai tutto pronto e tra i concorrenti si sa che ci sarà anche Elisa Isoardi che, rimasta orfana di trasmissioni televisive da condurre si cimenterà in questo reality. Sarebbe dovuto partire anche Giovanni Ciacci , stilista e opinionista di Ogni mattina il programma condotto su Tv8 da Adriana Volpe ma al suo posto andrà qualcun altro.

Giovanni Ciacci non può partecipare all’Isola dei famosi

Giovanni Ciacci solo da pochi giorni ha saputo che non potrà partecipare all’Isola dei famosi e, per questo, è rimasto molto male perchè ci teneva tanto a questo programma.

La motivazione del suo impedimento è anche molto seria.

Un po’ tempo fa, aveva contratto il covid e, per quanto fosse stato asintomatico, quando si è sottoposto a una serie di indagini per capire se avrebbe potuto affrontare l’esperienza dell’Isola dei famosi, ha saputo che il covid ha lasciato delle cicatrici importanti sui suoi polmoni che gli riducono in modo severo la capacità respiratoria.

La notizia lo ha preoccupato ma anche lo ha fatto rimanere malissimo e così, se aveva già detto ad Adriana Volpe che sarebbe mancato dalla trasmissione che conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Tv8 “Ogni mattina”, le ha dovuto, in seguito dire che sarebbe potuto tornare perchè all’Isola dei famosi non può più andare.

Giovanni Ciacci a Elisa Isoardi “Gliela avrei fatta pagare”

Elisa Isoardi, oltre che con L’isola dei famosi si è già cimentata con un altro reality di tutt’altra natura “Ballando con le stelle”. Infatti, da quando non è più alla conduzione de “La prova del cuoco” che è stata sostituita da “E’ sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici, non ha più alcuna trasmissione da condurre e si cimenta con i reality.

A Ballando con le stelle ha fatto una bella figura perché ha ballato in modo quasi professionale e il suo compagno, il ballerino Raimondo Todaro che era fiero della sua allieva. Per tutta la durata della trasmissione si è insinuato il dubbio che i due stessero insieme anche perché spesso venivano fotografi mano nella mano per le strade di Roma ma, terminata la trasmissione si è capito che tra loro due c’era solo un rapporto professionale e anche una bella amicizia.

L’anno prima, compagno di Raimondo Todaro era stato Giovanni Ciacci e i due si sono molto divertiti insieme. Giovanni Ciacci ci teneva tanto a Raimondo Todaro e il legame di amicizia che c’era tra i due c’è tutt’ora tanto che Ciacci ha rivelato di essere stato anche abbastanza geloso di Elisa Isoardi e ha detto che se fosse andato all’Isola dei Famosi avrebbe avuto dei problemi con lei e ha spiegato: “Non so se ci avrei legato. Lei ha danzato con Raimondo che l’anno prima a Ballando era in coppia con me. Sono un po’ geloso e credo che gliel’avrei fatta pagare”.

