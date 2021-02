ecco-come-usare-l’alloro-per-riempire-di-energia-la-tua-vita

L’alloro è ottimo per insaporire i nostri piatti ma non solo. Secondo diversi studi è un toccasana sia per il corpo che per la mente perché, a quanto pare, ci riempie di energia, ci rende meno stressati e allevia vari disturbi a tutto vantaggio della salute psicofisica.

Ma vediamo nello specifico quali sono le sue proprietà e come sfruttarle per sentirci più in forma.

Bevi gli infusi per ritrovare il benessere in caso di stress

Il linalolo contenuto nell’alloro si dice abbia un effetto calmante che può aiutare in caso di stress, sebbene questa pianta ne contenga una percentuale piuttosto bassa. Il miglior modo per beneficiare di questa proprietà consiste nel preparare un infuso a base di foglie di alloro e berlo. Oppure versare qualche goccia di olio essenziale nella vasca da bagno.

Insaporisci i piatti con le foglie per migliorare la digestione

L’alloro aiuta la digestione, viene spesso consigliato a chi soffre di inappetenza e a chi soffre di bruciore di stomaco o disturbi simili. E una ricerca del 2019 ha evidenziato le proprietà benefiche delle sue foglie in caso di dolori addominali, infezioni gastrointestinali, flatulenza, gonfiore, costipazione e diarrea. Per beneficiare delle sue proprietà digestive, utilizzate le foglie per insaporire i vostri piatti. Ritroverete il benessere!

Fai gargarismi per alleviare il mal di denti

Non c’è cosa più fastidiosa del mal di denti. Per ritrovare le energie potete preparare un infuso a base di alloro e utilizzarlo per fare dei gargarismi. Dovrebbero portare almeno un po’ di sollievo.

Fai dei suffumigi per disinfettare le vie respiratorie

Secondo uno studio pubblicato nel bollettino biologico e farmaceutico, l’alloro ha notevoli proprietà antibatteriche e viene considerato un ottimo disinfettante per le vie respiratorie, utile anche per alleviare tosse, sinusiti, influenze. L’ideale in questo caso è fare dei suffumigi a base di foglie.

Diffondi l’olio essenziale negli ambienti per purificarli

L’olio essenziale di alloro viene utilizzato per purificare gli ambienti e al tempo stesso per fornire energia. Basta versarne in un brucia-essenze alcune gocce e lasciare che l’aroma si diffonda negli ambienti della casa.

Bevi l’infuso per disintossicare il corpo e ritrovare le energie

L’infuso di foglie di alloro viene consigliato come disintossicante per il corpo, utile per esempio dopo una bevuta che lo ha messo a dura prova privandolo delle normali energie. Lo si può preparare con 6 foglie versandole in 250 ml di acqua. Appena l’acqua inizia a bollire, toglietelo dal fuoco e lasciatelo fermo per una decina di minuti. Filtrate le foglie e bevete.

