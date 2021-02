Come finisce Yellowstone 3 stagione?

Yellowstone 3 ha raggiunto il capolinea, ma come finisce la terza stagione del dramma familiare e cosa lascia in sospeso? Arriva venerdì 26 febbraio l’ultimo imperdibile appuntamento su Sky Atlantic con Yellowstone 3, il neo-western di Taylor Sheridan con protagonista Kevin Costner. Violenza, omicidi irrisolti e intrighi politici sono gli elementi che puntata dopo puntata tengono gli spettatori col fiato sospeso.

Dopo però numerosi momenti shock e colpi di scena, ci ritroviamo con un finale ricco di emozioni ma senza risposte. Ai fan più affezionati piacerebbe infatti vedere la quarta stagione già dal prossimo venerdì, ma sappiamo invece che ci vorranno parecchi mesi prima del suo arrivo, previsto per la prossima estate. In attesa di scoprire quindi la data di uscita della stagione quattro, ecco come finisce Yellowstone 3.

Yellowstone 3 finale, trama ultima puntata

Luke Grimes e Kelly Reilly interpretano Kayce e Beth In Yellowstone 3 Stagione. Credits: Sky Italia

continua a leggere dopo la pubblicità

[ATTENZIONE SPOILER: non continuare la lettura se non vuoi sapere come finisce Yellowstone 3]

Si intitola The Word Is Purple il decimo e ultimo episodio di Yellowstone 3, 45 minuti di tensioni e colpi di scena dall’inizio fino alla fine della puntata. Ci prepariamo infatti ad assistere all’inizio della guerra, l’atteso incontro tra John e Beth insieme a Jamie (Wes Bentley), la governatrice Perry (Wendy Moniz) e la Market Equities. Dall’esito dell’incontro dipenderà il futuro del ranch: diventerà davvero un aeroporto?

Prima però di presentarsi alla riunione, Jamie passa un momento critico quando il suo vero padre biologico gli rivela di aver ucciso la madre drogata per salvargli la vita. Il ragazzo capisce così che per conquistare un regno è necessario prima di ogni altra cosa ucciderne il re. Ma come la mettiamo quando il re è l’uomo che ti ha cresciuto? Nel frattempo Willa (Karen Pittman) intuisce che non c’è più tempo da perdere, e infatti ordina a Roarke (Josh Holloway) di iniziare con il gioco sporco.

Più tardi Rip (Cole Hauser) riferisce a John di aver recuperato quella “cosa” che doveva prendere da Wade, aggiungendo inoltre che quest’ultimo e suo figlio avevano lavorato per Roarke, nome che in quel momento non significa niente per John, non ancora. Queste premesse ci conducono così alla riunione per decidere le sorti dello Yelloswtone. Tuttavia, non appena Roarke inizia con il suo discorso, i presenti ricevono un messaggio con una notizia flash: Willa è stata accusata di cattiva condotta sul posto di lavoro. Ad aver sporto denuncia in anonimo è stata proprio Beth Dutton (Kelly Reilly), che non perde tempo per farglielo capire.

continua a leggere dopo la pubblicità

Dopo l’uscita di scena di Willa la situazione non migliora, anzi, finisce per mettersi peggio. Assistiamo infatti all’intervento di Roarke che informa i presenti che i diritti di proprietà del ranch posseduti da Beth valgono soltanto nello Utah, e non nel Montana. Ciò permetterebbe alla società di acquistare la tenuta per costruirci sopra un aeroporto. A sostenere il progetto è Jamie in persona, che così facendo delude John al quale però non riesce nemmeno a dire cosa pensa realmente.

Prima di abbandonare il fallimentare incontro, Rainwater (Gil Birmingham) sembra volersi giocare un asso nella manica. L’uomo propone a Dutton di unirsi a lui e alla sua causa ambientalista senza dover spendere nemmeno un centesimo. John, ovviamente, non accetta. Di ritorno in ufficio, Angela (Q’orianka Kilcher) esprime il suo disappunto nei confronti delle idee di Rainwater. La donna gli ricorda infatti che se è vero che ci sono le regole dei padroni e quelle degli schiavi, per loro è arrivato il momento di seguire le prime. A quale prossima mossa sta pensando?

Beth muore?

Proprio mentre l’episodio si prepara a volgere al termine, assistiamo alla dolorosa scena di Rip che decide di riesumare il corpo della madre per recuperare il suo anello da regalare adesso a Beth. Ed è proprio quest’ultima la protagoniste dei minuti successivi dell’episodio.

Dopo essere stata licenziata, Beth si trova nel suo ufficio per recuperare le ultime cose. Così arriva la sua segretaria con un grande pacco in mano. Distratta però dalla voce del telegiornale che riporta lo scandalo su Willa, Beth non fa in tempo a dire alla ragazza di non aprire quella scatola perché non può sapere cosa contiene. Scopriamo così che il presentimento di Beth era fondato, dato pochi istanti dopo una violenta esplosione finisce per far saltare in aria l’intero piano del palazzo. Dalla scena intuiamo che la segretaria ha di sicuro perso la vita, ma cosa sappiamo di Beth?

continua a leggere dopo la pubblicità

Ad aumentare la tensione è poi l’improvviso arrivo di uomini armati nell’ufficio di Kayce (Luke Grimes), proprio mentre il ragazzo è al telefono con la sua fidanzata. Di quali uomini si tratta? Prima però di rispondere a questa domanda, ci accorgiamo che due bersagli su tre sono stati colpiti, ma qual è la sorte che invece spetta a John Dutton?

John sopravvive?

John Dutton sta per tornare a casa quando si imbatte in una giovane donna e nel suo bambino fermi sul ciglio della strada. Il nostro protagonista allora scende dall’auto per dare loro soccorso. La donna infatti ha bucato, e ora non è capace di cambiare la ruota. Improvvisamente una strana atmosfera ci fa intendere che sta per succedere qualcosa di terribile. Intanto John si mostra molto disponibile e inizia a risolvere il problema della ragazza. Tuttavia, proprio quando chiede al bimbo di andare a recuperare i bulloni che ha perso, John si accorge di un grosso furgone che si ferma nella loro direzione.

Da quel finestrino l’autista chiede conferma di trovarsi di fronte a John Dutton in persona. Dopo la risposta del protagonista, gli uomini sospetti aprono il fuoco. John Dutton è scaraventato per terra da una valanga di proiettili insieme alla donna che stava aiutando. Il bambino, per fortuna, non si trova lì in quel momento. Non abbiamo il tempo di realizzare la sparatoria che la scena successiva ci porta da Rip, anche lui in viaggio verso casa ma in preda al panico per non essere riuscito a contattare i Dutton. Così alla fine l’uomo chiama Jamie, che lo esorta però a non contattarlo mai più.

Pochi istanti dopo, Rip individua la carcassa di un cavallo morente appena fuori della strada. Così scende dall’auto per mettere fine alla sua sofferenza. Trascorrono i minuti e la puntata si appresta a terminare, ma noi non sappiamo ancora se John Dutton sia vivo o morto. Lo scopriamo soltanto a pochi secondi dalla fine.

continua a leggere dopo la pubblicità

Rivediamo John seduto per terra ferito e sanguinante. Poi si porta una mano in direzione del petto della giacca dalla quale estrae il suo smartphone colpito in pieno dal proiettile. Il cellulare gli ha appena salvato la vita. Dutton allora sorride consapevole di aver avuto ragione: quel giorno non sarebbe stata una bella giornata, ma almeno è sopravvissuto. Cosa sappiamo invece di tutti gli altri personaggi? E chi potrebbero essere questi nuovi nemici? La verità giungerà soltanto nella quarta stagione.