caterina-balivo-se-la-prende-con-flavio-insinna:-“do-di-matto-se-mi-frega…”

Caterina Balivo si lascia andare ad una dichiarazione “velenosa” nei confronti del collega che è avvisato: “Do di matto se mi frega…”

Caterina Balivo (Instagram)

Caterina Balivo è una famosissima conduttrice televisiva ed ex modella. Proprio come modella muove i primi passi nel mondo dello spettacolo, partecipando al concorso di Miss Italia nel 1999. Successivamente fece ritorno in questa trasmissione prima come inviata e poi come giudice.

Il suo vero debutto davanti le telecamere avviene poco dopo la partecipazione al concorso di bellezza più importante del nostro paese. Nello stesso anno figura come valletta di “Scommettiamo che”, programma di Fabrizio Frizzi.

La sua carriera si svolge esclusivamente in Rai, dove oggi è uno dei volti di punta. Prima della pandemia conduceva il programma “Vieni da me”, un talk show in onda su Rai 1 dal 2018. Il programma era ispirato al “The Ellen DeGeneres show”, da cui prende logo e scenografia.

Qui Caterina Balivo intervistava personaggi famosi e persone comuni, che si raccontano o che danno prova delle loro abilità. Dopo un periodo di assenza è tornata a fare ciò che l’ha resa così famosa: è infatti una delle giudici el nuovo format chiamato “Il cantante mascherato”.

Leggi qui -> Caterina Balivo si confessa rivelando: “ho lasciato la TV…”

Leggi qui -> Caterina Balivo preoccupa: la situazione è veramente a rischio

Caterina Balivo avverte il collega: “Do di matto se mi frega…”

La conduttrice si è concessa una breve vacanza in cui ha visitato la città di Milano. In particolare si è soffermata sulla mostra di Giambattista Tiepolo, cosa che ha suggerito di visitare a chi la segue sui social.

Finita questo breve periodo di “ferie” eccola che fa ritorno verso Roma in occasione della finale de Il cantante mascherato. In macchina si cominciano a fare le prime supposizioni su chi si celi dietro la maschera del lupo.

C’è chi dice Gigi D’Alessio ma la Balivo, sicura, smentisce questa voce. Non sdegna anche di lanciare una frecciatina, neanche troppo sottile al suo collega Flavio Insinna.

“Se Insinna mi frega di nuovo l’agendina do di matto”. Una frase davvero simpatica detta tra le risate da parte della napoletana che con il suo collega ha un rapporto davvero ottimo, tanto che è lo stesso conduttore dell’Eredità ha condividere proprio le parole della donna anche sul suo profilo Instagram.

Restiamo tutti collegati dunque per assistere alla bellissima finale del nuovo programma condotto da Milly Calrlucci