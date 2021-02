Cantante Mascherato, Patty Pravo fuori di sé con Caterina Balivo, “Ti fa schifo?”, la Balivo resta di ghiaccio ma le risponde, interviene Milly Carlucci

Spread the love











Il cantante mascherato è stato un programma di grandissimo successo della Rai fortemente voluto e condotto da una strepitosa Milly Carlucci che, dopo l’edizione di Ballando con le stelle, forse più faticosa di sempre a causa delle restrizioni per la pandemia oltre che delle paure, si è tuffata nella seconda edizione di un programma che abbraccia davvero tante fasce di età per arrivare a coinvolgere anche i bambini grazie a quelle maschere così belle e, a volte, tenerissime come quest’anno è stata quella dell’Orsetto dietro la quale si nascondeva Simone Montedoro.

La vittoria di Red Canzian e la voce strepitosa di Mietta

Venerdì c’è stata la finale de Il cantante mascherato che ha visto, prima, lo spareggio tra Farfalla e Pappagallo e poi la vittoria di Pappagallo. Alla fine si è scoperto che Farfalla era una strepitosa Mietta che ha incantato tutti con la sua voce strepitosa e Pappagallo era Red Canzian che ha emozionato tantissimo anche se un po’ tutti lo avevano riconosciuto.

Prima dei momenti finali, in corso di puntata c’è stato un frangente di tensione tra Patty Pravo e Caterina Balivo che, con Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna e DJ Francesco formavano la giuria.

Patty Pravo a Caterina Balivo “Ti fa schifo?” e la Balivo le risponde

E’ accaduto che Milly Carlucci ha svelato che Lupo era Max Giusti ma, prima era stata Caterina Balivo e riconoscerlo e allora Patty Pravo aveva detto: “Sono d’accordo, sì, sì, sono perfettamente d’accordo con la nostra amica” e la Balivo, per tutta risposta, aveva specificato “Caterina”, a quel punto Patty Pravo, molto stizzita aveva controbattuto: “Sì, lo so che sei Caterina. Se ti fa schifo fare l’amica, per carità! Rimaniamo amiche, è l’ultima serata” e, a qual punto, la Balivo un po’ in imbarazzo, un po’ mortificata un po’ dispiaciuta per l’equivoco aveva risposto: “No, no, è un onore!”.

Anche Milly Carlucci è intervenuta per mettere un po’ di pace e, se Caterina Balivo faceva un po’ di faccine dispiaciute e sorridenti ma in imbarazzo, Patty Pravo si è mostrata davvero seccata sia di essere stata ripresa come se non ricordasse il nome sia per aver specificato che poi non sono così tanto amiche. E’ stato un equivoco che, comunque, ha creato un po’ di imbarazzo a tutti i componenti della giuria, a Milly Carlucci ma, soprattutto, alla Balivo che alla fine si è resa conto di aver fatto una gaffe.

